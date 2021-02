https://mundo.sputniknews.com/20210219/natti-natasha-esta-embarazada-tras-el-diagnostico-de-infertilidad-1107990021.html

Natti Natasha está embarazada tras el diagnóstico de infertilidad

La cantante dominicana Natti Natasha y su prometido Raphy Pina están esperando su primer bebé. El tan esperado embarazo llega tras una larga lucha contra la... 19.02.2021, Sputnik Mundo

Natasha, que actualmente tiene cinco meses de embarazo, explicó que al decidir tener un bebé, los médicos le explicaron la necesidad de hacer una fecundación in vitro (FIV) debido a los quistes que le habían quitado del útero en el pasado. También le habían extirpado una trompa de Falopio. "Las hormonas te vuelven loca; no sabes si reír o llorar. Pero a mí me daba igual. Estaba contenta porque lo estaba haciendo", revela la cantante en una entrevista a la revista People. Sin embargo, la FIV no funcionó para Natasha. Su médico le advirtió directamente que no podía tener hijos.Pina la apoyó durante este duro viaje y le aseguró que quería estar con ella pase lo que pase, independientemente de si tendrían hijos o no.A poco más de un mes del tratamiento, la cantante se sintió mal durante un viaje a Puerto Rico. Al ir a ver a un médico, se enteró de que estaba esperando un niño, cuando ya ni pensaba que fuera posible. "Estamos supercontentos. Voy a ser madre. Nunca he estado de tan buen humor en mi vida", concluyó Natasha a la hora de aconsejar a las mujeres que pasan por una situación así que no pierdan la esperanza.

