Max, la primera mascota galardonada con la orden más alta del Reino Unido

Max es un perro de la raza springer spaniel inglés que acaba de convertirse en la primera mascota del Reino Unido que recibe el equivalente animal de la Orden... 19.02.2021, Sputnik Mundo

El can de la pequeña localidad de Keswick ha sido galardonado con la orden de mérito de PDSA, una de las más antiguas organizaciones benéficas veterinarias en el Reino Unido. Anteriormente, esta medalla se había otorgado solamente a animales de servicio, como perros de la Policía, de asistencia o de detección médica. Max es el primer animal de compañía que la recibe. Según PDSA, el can, de 13 años, la mereció por brindar apoyo "a miles de personas en todo el mundo".Max se convirtió en una estrella de las redes sociales después de ayudar a su dueño, Kerry Irving, a recuperarse de un grave accidente de tráfico. Imposibilitado para caminar tras el siniestro, Irving desarrolló una depresión severa. El hombre, sin embargo, luego conoció a Max, quien le motivó y le dio una razón para intentar caminar de nuevo. Con el incentivo del perro, Irving se recuperó. La mascota y su dueño llegaron incluso a subir la montaña Ben Nevis, la mayor elevación del Reino Unido. Irving pasó a compartir instantáneas de los paseos con su perro en las redes sociales y, luego, empezó a recibir cientos de solicitudes de personas que querían conocer a Max. El 2016, su dueño, entonces, decidió entrenar a la mascota para ser un perro de terapia. Así, el animal podría realizar visitas especiales a personas en escuelas y hospitales.La popularidad del perrito se hizo tan grande que luego Irving pasó a organizar caminatas con fines benéficos, lo que permitió que grandes grupos de personas conocieran al springer spaniel.Desde 2017, Max ha conocido a más de 10.000 personas en caminatas benéficas, apariciones públicas, visitas escolares y eventos de firmas de libros. El can ha ayudado a recaudar casi 300.000 libras esterlinas —unos 420.000 dólares— para distintas organizaciones de caridad, incluida la PDSA.Ahora, Max carga en su cuello una medalla con una cinta azul que identifica a los animales que "muestran una devoción excepcional a su dueño o a la sociedad en general, más allá de la compañía".

mascotas, perros, reino unido