https://mundo.sputniknews.com/20210219/matthew-mcconaughey-confiesa-como-perdio-el-papel-principal-en-titanic-1108000605.html

Matthew McConaughey confiesa cómo perdió el papel principal en 'Titanic'

Matthew McConaughey confiesa cómo perdió el papel principal en 'Titanic'

El actor estadounidense Matthew McConaughey confesó en una entrevista en YouTube que no fue él quien rechazó protagonizar la película 'Titanic', de James... 19.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-19T18:43+0000

2021-02-19T18:43+0000

2021-02-19T18:43+0000

estilo de vida

gente

titanic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/1108000488_0:77:2859:1685_1920x0_80_0_0_60036856d32cef65daef5da60645e40a.jpg

"Fui a leer con Kate Winslet [que protagonizó el papel de Rose] y no fue una de las audiciones. Lo filmaron, así que fue como una prueba de pantalla", explicó McConaughey, de 51 años, en declaraciones al canal de YouTube del Team Coco.Según el actor, después de salir, unos miembros del equipo le dijeron que había sido genial y lo abrazaron, lo que le hizo pensar que había conseguido el papel de Jack. Sin embargo, pronto se supo que no sería McConaughey quien protagonizaría Titanic, sino Leonardo DiCaprio."Le pregunté a [James] Cameron sobre esto, porque los rumores a lo largo de los años que oí y vi escritos sobre mí eran que tenía el papel [principal] en Titanic pero que lo rechacé. (…) No es cierto. No me ofrecieron ese papel", dijo McConaughey.La película Titanic obtuvo 91 galardones y 49 nominaciones. Entre los premios más notables se encuentran 11 premios Óscar de las 14 nominaciones que tenía y cuatro Globos de Oro, entre muchos otros.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

gente, titanic