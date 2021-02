https://mundo.sputniknews.com/20210219/los-deepfake-en-el-porno-un-nuevo-tipo-de-violencia-contra-las-mujeres-1107960405.html

Los 'deepfake' en el porno, un nuevo tipo de violencia contra las mujeres

Los 'deepfake' en el porno, un nuevo tipo de violencia contra las mujeres

Porno falso de venganza: así podría describirse el uso de la tecnología 'deepfake' en la pornografía, una práctica violenta que consiste en trucar el rostro de... 19.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-19T00:25+0000

2021-02-19T00:25+0000

2021-02-19T00:25+0000

tecnología

inteligencia artificial

estados unidos

violencia contra la mujer

reino unido

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/1094199025_0:83:1920:1163_1920x0_80_0_0_81162ad21a72beb56f2ffd14d916e70d.jpg

El deepfake en el porno es un problema de violencia contra las mujeres. Así lo demostró una investigación de la compañía neerlandesa Sensity AI, que rastreó los vídeos en línea desde diciembre de 2018, entre el 90% y 95% de los deepfakes son porno no consensual. Alrededor del 90% es porno no consentido de mujeres, según la información publicada en Technology Review, la revista del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Hoy hacer desnudos falsos de cualquier mujer es demasiado fácil. El código subyacente para "desnudar" las fotos de mujeres existe en repositorios de código abierto, se advierte Technology Review. En los últimos tiempos han surgido varias aplicaciones para ello —¿recuerdan a DeepNude en 2019?—, aunque rápidamente han sido prohibidas. Como resultado, el alcance del abuso ha crecido: ahora los objetivos no son solo las celebridades y los influencers de Instagram, sino que puede ser cualquier mujer, dijo a la revista del MIT Giorgio Patrini, CEO y jefe científico de Sensity IA. En el contexto de la pandemia, esta tendencia es aún más preocupante. Sophie Mortimer, que gestiona la organización británica sin ánimo de lucro Revenge Porn Helpline, dijo a Technology Review que el número de casos de la línea de ayuda casi se ha duplicado desde el inicio de la cuarentena. "Las relaciones abusivas existentes han empeorado, y el abuso digital ha experimentado un aumento a medida que las personas se han ido aislando y han pasado más tiempo en línea", advirtió.Origen de los deepfakesEn diciembre de 2017 la reportera de Motherboard de Vice, Samantha Cole, descubrió que un usuario de Reddit con el nombre de pantalla "deepfakes" utilizaba técnicas de Inteligencia Artificial (IA) para intercambiar los rostros de celebridades femeninas en vídeos porno. Los vídeos parecían reales, no se advertía la simulación. Cole trató de advertir a los lectores: "otras mujeres serían las siguientes".El asunto obtuvo cierta atención pública, pero principalmente por la novedad que implicaba la tecnología, no por la amenaza que representaba a las mujeres.¿Hay legislación que sancione los 'deepfakes' en el porno no consentido?En Estados Unidos, 46 estados tienen alguna prohibición sobre el porno de venganza, pero sólo los de Virginia y California incluyen los medios falsos y deepfakes. En el Reino Unido, el porno de venganza está prohibido, pero la ley no incluye nada sobre las imágenes o vídeos que hayan sido falsificados. En ambos países las iniciativas de los movimientos sociales que trabajan el tema están ganando impulso para prohibir la pornografía deepfake no consentida. Pero los deepfakes también representan una interesante oportunidad legislativa porque los legisladores están muy preocupados por la capacidad de la tecnología para interferir en las elecciones. Technology Review recuerda que la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris es defensora de la prohibición federal del porno de venganza, lo que podría movilizar más apoyos.

/20200211/keanu-reeves-es-sub-zero-en-un-nuevo-deepfake-que-hace-explotar-las-redes-1090435349.html

/20191209/nueva-funcion-de-snapchat-permite-crear-gifs-deepfakes-con-tu-cara-1089575862.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

inteligencia artificial, estados unidos, violencia contra la mujer, reino unido, sociedad