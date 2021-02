https://mundo.sputniknews.com/20210219/ley-trans-denuncian-objetivos-soterrados-detras-de-nueva-normativa-presentada-en-espana-1107971046.html

'Ley trans': denuncian "objetivos soterrados" detrás de nueva normativa presentada en España

'Ley trans': denuncian "objetivos soterrados" detrás de nueva normativa presentada en España

Detrás de la llamada 'ley trans', cuyo borrador fue presentado este febrero por el Gobierno español y que contempla, entre otras cosas, que toda persona mayor...

'Ley trans': denuncian "objetivos soterrados" detrás de nueva normativa presentada en España 'Ley trans': denuncian "objetivos soterrados" detrás de nueva normativa presentada en España

Lo que hará la ley, si es aprobada, será justamente lo contrario, donde los principales perjudicados serán los niños y las mujeres, de acuerdo con los especialistas consultados por Radio Sputnik.Para la sicóloga Patricia Suárez, detrás de las leyes de esta índole se esconden los intereses "de farmacéuticas, de clínicas de hormonación, clínicas de disforia de género, clínicas de cambio de sexo", tratándose para ellas de un gran negocio. Y es que, empujando "a los jóvenes y a los niños a realizar cambio de sexo", se les abren enormes oportunidades para la venta, desde medicamentos como bloqueadores de la pubertad que "impiden los procesos de desarrollo normales de un organismo infantil", hasta de servicios quirúrgicos."Nosotros, si lo sostenemos, vamos a quedar como cómplices de una generación que va a estar totalmente enferma, porque van a estar toda la vida medicados, toda la vida con hormonas, toda la vida con bloqueadores y con cuerpos enfermos, ya que los bloqueadores de la pubertad y las hormonas de la adolescencia generan otra clase de problemas en el sistema óseo, cardíaco, etc.", apuntó Suárez.Por su parte, la abogada y feminista española Núria González coincidió en que la propuesta de ley "va contra los derechos de la infancia"."Nosotros no dejamos votar a los niños hasta que no tienen 18 años, no les tenemos reconocido el consentimiento sexual hasta los 16 años, y les vamos a permitir hormonarse y medicarse con 12 años", señaló, al calificarlo como "una locura".Asimismo, denunció que el borrador de la ley "socava los derechos humanos de las mujeres basados en el sexo", "todo aquello que el feminismo ha ido peleando durante más de 300 años", como cuotas en la participación política."Lo que garantiza esta nueva ley es que cualquiera, sin ningún tipo de garantía jurídica ni absolutamente nada, puede determinarse del género que quiera, sin tener que aportar absolutamente nada, lo cual genera una inseguridad jurídica absoluta", enfatizó.Según González, la normativa acaba de facto con el deporte femenino."¿Qué significaría para todo el deporte femenino que cualquier hombre, que tiene otras características físicas, se pudiera autodeterminar mujer, sin nada más que su palabra, y empezar a competir con mujeres?", planteó.Además, enfatizó que se pone en peligro la ley contra la violencia machista, ya que serviría de un coladero para eludir la responsabilidad en caso de que el hombre acusado "se autodetermine mujer en medio del procedimiento judicial" o diga que "antes del procedimiento judicial se sentía mujer".

Víctor Ternovsky

