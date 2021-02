https://mundo.sputniknews.com/20210219/las-3-compras-secretas-que-hizo-la-compania-berkshire-hathaway-de-warren-buffett-1107963910.html

Las 3 compras secretas que hizo la compañía Berkshire Hathaway de Warren Buffett

Las 3 compras secretas que hizo la compañía Berkshire Hathaway de Warren Buffett

El inversor y empresario estadounidense Warrent Buffett compró acciones en la corredora de seguros Marsh & McLennan Cos., Chevron Corp. y Verizon... 19.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-19T03:12+0000

2021-02-19T03:12+0000

2021-02-19T03:12+0000

economía

mercados y finanzas

warren buffett

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/108568/39/1085683987_0:0:2237:1258_1920x0_80_0_0_2738c879ca10f42e364f191a430a3d8b.jpg

Son tres las apuestas que hizo en inversión Warren Buffett y a las que les otorgó un estado confidencial y que no fueron reveladas de manera regular en el último trimestre de 2020, según un documento actualizado. La inversión realizada por la compañía Berkshire Hathaway en Chevron fue valorada en casi 4.100 millones de dólares a fines de 2020, mientras que la apuesta Marsh & McLennan fue de 499 millones de dólares. Además, la compañía del inversionista estadounidense acumuló una participación de 8.600 millones de dólares en Verizon, una empresa en la que había recortado su participación en 2019. Las acciones de Verizon están valoradas en 56,88 dólares, mientras que las de Chevron se ubican 95,35 dólares.Aunque Berkshire Hathaway redujo su participación en Apple, a fines de 2020 su participación fue valorada en alrededor de 120.000 millones de dólares. No obstante, el fabricante de iPhone continúa siendo quién tiene mayores acciones de esa sociedad.El empresario estadounidense junto a sus delegados de inversiones Todd Combs y Ted Weschler realizaron movimientos financieros y fuertes inversiones en el sector bancario debido al golpe que dio la propagación de la pandemia a la economía de EEUU. Si bien la compañía Berkshire Hathaway está expuesta a las finanzas del consumidor y bienes raíces comerciales que no han estado nada estables por la debilitada economía, por el momento se encuentra apoyada en sus apuestas en compañías como Bank of America Corp.No obstante, la compañía de Buffett consiguió recortar algunas participaciones bancarias en M&T Bank Corp, JPMorgan Chase & Co., PNC Financial Services Group Inc. y Wells Fargo & Co. Por otro lado, aumentó su participación en fabricantes de medicamentos como Merck & Co., Abbvie Inc., Bristol-Myers Squibb Co. y no hace mucho cerró una inversión con Pfizer Inc.

/20210106/rey-agua-embotellada-chino-supera-buffett-lista-mas-ricos-1094035163.html

/20201222/estos-son-los-consejos-del-multimillonario-warren-buffett-para-los-recien-graduados-1093911533.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

mercados y finanzas, warren buffett