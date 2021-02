https://mundo.sputniknews.com/20210219/foto-un-alcalde-mexicano-se-vacuna-contra-el-covid-19-y-genera-indignacion-colectiva-1107980456.html

Foto: un alcalde mexicano se vacuna contra el COVID-19 y genera indignación colectiva

Una imagen del alcalde de Caborca, Librado Macías, recibiendo una vacuna fue filtrada a las redes sociales y causó una ola de indignación masiva por haberse... 19.02.2021, Sputnik Mundo

El alcalde de 66 años es acusado de haber aprovechado su posición para recibir la vacuna contra el coronavirus y de momento se desconoce si su familia también recibió la vacuna. La autoridad habría viajado hasta el municipio de Oquitoa, unos 35 minutos de donde vive y no tiene identificación que lo relacione con este lugar a pesar de que el reglamento estatal y federal del programa de vacunación establece que los funcionarios públicos no pueden recibir la vacuna.Los periodistas de Televisa Sonora, se comunicaron con el alcalde y él mismo confirmó que las imágenes filtradas eran suyas. Además, dieron a conocer que "seis [vacunas] quedaban pendientes [sobraban]" y por eso lo habrían invitado para recibir la vacuna sin precisar el nombre de quién lo habría hecho. Por el momento, no se sabe si la autoridad municipal recibirá alguna sanción por lo sucedido, pero cientos de internautas ya denunciaron la desobediencia del alcalde en las redes sociales.

