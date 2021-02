https://mundo.sputniknews.com/20210219/creo-una-vacuna-contra-el-covid-19-pero-organizo-un-evento-de-supercontagio-1108001177.html

Creó una vacuna contra el COVID-19, pero organizó un evento de supercontagio

Creó una vacuna contra el COVID-19, pero organizó un evento de supercontagio

Increíble pero cierto: el cofundador de Covaxx, la empresa de Silicon Valley que desarrolló una de las vacunas contra el COVID-19, organizó un evento en... 19.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-19T18:49+0000

2021-02-19T18:49+0000

2021-02-19T18:50+0000

internacional

vacuna contra coronavirus

covid-19

estados unidos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/1108000735_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_e4d504fc32a36d0a54dad3796217e4a1.jpg

Peter Diamandis es cofundador de Singularity University, la XPrize Foundation y Covaxx, una empresa de desarrollo de vacunas que funciona como filial de United Biomedical (y que no debe confundirse con el mecanismo Covax para suministrar dosis de vacunas a los países con menos ingresos). Además, a través de XPrize, Diamandis lanzó la Alianza Pandémica XPrize, que premiaba con 7,5 millones de dólares a propuestas de soluciones innovadoras para luchar contra el coronavirus.Sin embargo, a mediados de enero el empresario organizó un evento para ejecutivos adinerados en Los Angeles, California, que ahora sabemos terminó con entre 21 y 24 contagios de COVID-19 —sin contar los casos secundarios—, informó Technology Review, la revista del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT, por sus siglas en inglés).Algunos habían pagado más de 30.000 dólares para asistir a la rareza del año de la pandemia: una conferencia empresarial en interiores, en persona y en su mayor parte sin mascarilla, llamada Cumbre Abundancia 360. La conferencia fue una lucrativa oportunidad para hacer cortejo a un grupo de sus "mecenas". Según la revista, se trata de hombres de negocios (y un pequeño puñado de mujeres) que pagan por el privilegio de reunirse para hablar de algunos de los temas favoritos de Diamandis, como Inteligencia Artificial, longevidad, crecimiento exponencial y "la mentalidad de la abundancia". La A360, como la llaman sus organizadores, se celebraba a pesar de las recomendaciones generalizadas de los expertos en salud pública de limitar el contacto con los no familiares, llevar máscaras y celebrar cualquier reunión al aire libre para limitar la propagación del COVID-19."Estoy haciendo todo lo posible para convertir la situación en una en la que pueda hablar alto y claro, y compartir lo que aprendí de forma positiva, sin que me queme en el fuego, sino que lo utilice para dirigir los focos", dijo a Technology Review. "Escucha, he metido la pata", reconoció.

/20210205/en-que-paises-latinoamericanos-se-estan-realizando-pruebas-en-humanos-de-las-vacunas-covid-19-1094346482.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

vacuna contra coronavirus, covid-19, estados unidos