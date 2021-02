https://mundo.sputniknews.com/20210219/china-le-dice-no-al-carbon-cuando-lograria-deshacerse-de-los-combustibles-fosiles-1107998377.html

China le dice no al carbón: ¿cuándo lograría deshacerse de los combustibles fósiles?

China le dice no al carbón: ¿cuándo lograría deshacerse de los combustibles fósiles?

La proporción del carbón en la matriz energética de China cayó por debajo del 50% en 2020 por primera vez, indica Fitch Ratings. El país asiático está...

Los analistas estiman que la proporción caerá al menos 3 puntos porcentuales en 2021, puesto que China se esfuerza por lograr la neutralidad del carbono y apuesta por energías renovables. En total, los combustibles no fósiles constituyeron el 34% de la producción eléctrica de China durante el año, lo que supuso un 1% más que en 2019, dice el informe trimestral de Fitch Ratings.Hace apenas un par de años, pocos creían que China pudiera reducir la proporción de carbón en su matriz energética hasta al menos el 50% en un futuro previsible. Sin embargo, los resultados de 2020 demostraron la seriedad de las intenciones de controlar las emisiones por parte de China.Actualmente, todas las medidas pertinentes están dirigidas a alcanzar el ambicioso objetivo de neutralidad de carbono que debe lograrse en 2060, comentó a Sputnik Huang Xiaoyong, director del Centro internacional de investigación sobre seguridad energética de China. El país está desarrollando activamente la energía verde. Las energías eólica, solar e hidroeléctrica representaron el 57% —o unos 11.000 millones de dólares— de la inversión total de China en infraestructuras energéticas en 2020, frente al 38% de 2019, según una investigación del Instituto Internacional de Finanzas Verdes de la Universidad Central de Finanzas y Economía de Pekín, citada por Financial Times. Sin embargo, los combustibles fósiles seguirán siendo durante mucho tiempo el pilar más importante de la industria energética china, y no habrá una transición rápida a las fuentes de energía limpias, opinó el experto Huang Xiaoyun. "En mi opinión, los combustibles fósiles seguirán siendo prioritarios en la matriz energética del país durante los próximos 5-10 años. Aunque China ha invertido activamente en energías renovables en los últimos años, e incluso en algunos casos vemos un exceso de capacidad de generación eólica, hidroeléctrica y solar que está inactiva, en general estas fuentes de energía representan solo una pequeña parte de la matriz energética total de China. A corto plazo, me temo que va a ser difícil abandonar los combustibles fósiles. Y la duración de este proceso depende principalmente del nivel de desarrollo de la tecnología y del ritmo de reducción de costes", señaló.La experiencia de otros países muestra que el progreso técnico aún no puede garantizar la fiabilidad absoluta de las energías renovables. Por ejemplo, El estado de Texas, en EEUU, donde una cuarta parte de las necesidades de electricidad se cubren con la generación de energía eólica, se ha enfrentado a una auténtica crisis energética. Debido a las temperaturas anormalmente bajas, casi la mitad de los aerogeneradores instalados en el estado fallaron debido a la formación de hielo. Como resultado, más de 2 millones de personas se quedaron sin luz y sin calefacción en sus casas. China es un gran país con diferentes condiciones climáticas. La diversificación de los recursos energéticos es una parte importante de su estrategia para mejorar su propia seguridad energética. En este sentido, el petróleo y el gas serán cada vez más importantes para China en los próximos años. Durante mucho tiempo, China ha dependido de las importaciones de GNL de Estados Unidos. Sin embargo, el deterioro de las relaciones bilaterales entre las dos naciones está obligando a Pekín a diversificar sus fuentes de suministro. En este sentido, China mira cada vez más hacia Rusia. Además de los contratos a largo plazo para el suministro por gasoducto, que garantizan un suministro constante de gas ruso a China, Rusia también está aumentando los suministros de GNL a China. En 2020, han logrado 5 millones de toneladas. Así, Rusia se ha convertido en uno de los cinco mayores proveedores de GNL a China. Además de Rusia, China compra activamente este producto a Australia, Catar, Malasia e Indonesia.

