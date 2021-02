https://mundo.sputniknews.com/20210219/amlo-revive-el-cargo-de-gobernador-de-palacio-nacional-que-desaparecio-hace-mas-de-un-siglo-1108266166.html

AMLO revive el cargo de Gobernador de Palacio Nacional que desapareció hace más de un siglo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) crear el cargo de Gobernador de Palacio... 19.02.2021, Sputnik Mundo

La noticia se dio a conocer a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en la cual el mandatario instruyó la creación de una Unidad Administrativa a cargo del Gobernador de Palacio Nacional.López Obrador explicó que en la historia mexicana hubo momentos en que el encargado de este fue nombrado gobernador o intendente, y su obligación es ayudar a mantener el edificio, "la historia de México"."Como (antes) no se usaba el Palacio, porque todo se resolvía en (la Residencia de) Los Pinos, pues ahora necesitamos que se mantenga en buen estado, se cuide. Antes dominaba el Palacio el Estado Mayor Presidencial, pero ahora no hay Estado Mayor Presidencial, por eso se creó esta figura", apuntó. El mandatario mexicano no comentó quién ocupará este cargo, sin embargo indicó que será una compañera o un compañero y que este no es un cargo político, pues está diseñado para que alguien ayude a mantener el edificio histórico.Según se lee en el Diario Oficial de la Federación, las funcione de esta persona son cinco:

