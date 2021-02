https://mundo.sputniknews.com/20210219/a-la-ue-no-le-conviene-una-confrontacion-con-rusia-1107966509.html

"A la UE no le conviene una confrontación con Rusia"

Cooperar o confrontar a Rusia. Esa es dilema que planteó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a su llegada a Bruselas tras su tour por Moscú. Una... 19.02.2021, Sputnik Mundo

¿Destruir o construir?Fue el dilema que planteó Borrell en su discurso ante el Parlamento europeo a su regreso de Moscú, acerca de las relaciones de la UE con Rusia. Tras señalar que las diferencias entre el país euroasiático y el bloque comunitario dificultan los vínculos entre ambos, por si acaso, lo aderezó con el elemento fetiche de Occidente de los últimos años: invocó posibles sanciones contra Rusia, ahora en nombre de la encarcelación del bloguero convicto Navalni, y de lo que entiende de cómo debería ser la democracia en Rusia.Unas palabras que precisamente no entraron por un oído y salieron por el otro entre lo altos cargos de Moscú. Así, en una entrevista que concedió a televisión estatal rusa, y ante la pregunta del periodista Vladímir Soloviov, sobre si Rusia se está moviendo hacia una ruptura con la UE, el ministro respondió:"Partimos del supuesto de que estamos preparados. Si volvemos a ver, como ya hemos sentido más de una vez, que se están imponiendo sanciones en algunas áreas que generan riesgos para nuestra economía, incluidas las áreas más sensibles, entonces sí. […] No queremos aislarnos de la vida del mundo, pero debemos estar preparados para ello. Si quieres paz, prepárate para la guerra", señaló Lavrov.El analista le da la vuelta a la pregunta planteada por Borrell hacia la UE, al indicar que es legítima "en el sentido de qué tipo de relación se quiere construir con Rusia: ¿una relación de cooperación, una relación en la cual se colabora, o una relación en la cual se enfrenta?", se pregunta el experto.Dromundo enfatiza que "en este caso a la UE no le conviene, ni debería buscar una situación de confrontación con Rusia, sobre todo porque no hay un argumento de necesidad. Al final de cuentas muchas veces [en Europa] caen y se dejan llevar por la política de EEUU, cuando al final de cuentas la UE y Rusia comparten una frontera y cuestiones importantes a nivel energético, y que no conviene estar en un eterno conflicto".Sputnik VEntonces, en el ínterin de este cruce de declaraciones entre Borrell y Lavrov, el periódico francés Le Journal du Dimanche publicó una entrevista al inquilino del Elíseo que, en cierta medida, se daba de frente con los pregones de Borrell, al indicar que la "guerra mundial" contra la pandemia solo se ganará mediante una mayor cooperación internacional."Debemos trabajar con los chinos y los rusos para que las vacunas desarrolladas por sus científicos encajen en este gran esfuerzo multilateral contra la pandemia, tan pronto como hayan sido objeto de las certificaciones necesarias por parte de la OMS", dijo Macron.Al respecto, Dromundo incide en que para la UE "es necesario tener un acercamiento más realista sobre una base pragmática para establecer otro tipo de relación con Rusia". Y esto llevaría, como dice Macron, o como dicen varios, en la cuestión de la vacuna a tener una mayor cooperación: si la vacuna rusa sirve y ha demostrado que es eficaz, es del tipo vector y al parecer es la más eficaz, por qué no también utilizarla. Hubo varias complicaciones con AstraZeneca: a pesar de todo el dinero que se le invirtió, no tuvo la efectividad deseada, y sobre todo, que no dan abasto, entonces es importante buscar esquemas de cooperación."Europa tiene que buscar qué es lo que necesita en este momento, cuáles son las prioridades, y en ese sentido se pueden generar esquemas de cooperación con Rusia y con China", concluye el Dr. Rolando Dromundo.

