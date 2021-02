https://mundo.sputniknews.com/20210219/1108327948.html

México plantea a EEUU extender un mes restricción de tránsito en frontera por COVID-19

México plantea a EEUU extender un mes restricción de tránsito en frontera por COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Estados Unidos está a semanas de dar los primeros pasos en respuesta al ataque de piratería informática a la empresa de monitoreo... 19.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-19T23:56+0000

2021-02-19T23:56+0000

2021-02-19T23:56+0000

américa latina

méxico

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/106655/37/1066553778_0:235:3500:2204_1920x0_80_0_0_5b10256d26c53a40200b83ff1f8e3ff6.jpg

La actividad comercial en la franja fronteriza por el cierre de los cruces ha disminuido en los casi 3.200 kilómetros de la zona limítrofe, por la cancelación de las actividades económicas consideradas no esenciales."Las restricciones se mantendrán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo de 2020", indica un segundo mensaje en la misma red social.Un tercer comunicado señala que "ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza, que estarán vigentes hasta las 23:59 horas del 21 de marzo de 2021 (05:59 GMT).Viajes suspendidosLos viajes no esenciales entre México, Estados Unidos y Canadá están suspendidos desde marzo de 2020 para contener la propagación del nuevo patógeno SARS CoV-2.México y Estados Unidos coordinan las medidas sanitarias en la región fronteriza con base a un acuerdo bilateral similar al que tiene Canadá con sus dos socios norteamericanos.Según la Cámara de Comercio estadounidense el total del intercambio bilateral fue de 613.000 millones de dólares en 2019, pero el comercio de los dos países sufrió una contracción de 21,3% anual en el primer semestre de 2020, con su peor desempeño en once años, según cifras oficiales estadounidenses.Al final de 2020, México descendió al segundo lugar en la lista de socios comerciales de Estados Unidos, dejando el primer lugar, que ocupó por primera vez en 2019, a China, según la Oficina del Censo estadounidense.La suma de exportaciones e importaciones de México en todo 2020 fueron 538.066 millones de dólares, un 12% menos que el año anterior, según cifras estadounidenses.Uno de los sectores que sufren más la pandemia es la industria automotriz, considerada esencial por los gobiernos norteamericanos para impedir su parálisis.Sin embargo, cuatro organismos del sector automotriz enviaron el jueves una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, pidiendo una intervención gubernamental ante la falta de energía eléctrica y gas natural en la zona norte del país.Este sector es vital para México, porque genera casi 20% del producto interno manufacturero, principal exportador .La balanza comercial automotriz es superior a los 77.000 millones de dólares y aporta el 15% de la inversión extranjera directa, con más de 55.000 millones de dólares acumulados en años recientes.

/20210212/1102106972.html

/20210213/1102820773.html

/20210211/1101148704.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

méxico, eeuu