Diputado brasileño preso por alentar ataques a jueces del Supremo pide disculpas

Aunque está preso en una cárcel de Niteroi (en el estado de Río de Janeiro, sureste), Silveira se dirigió a través de una videoconferencia a sus colegas en Brasilia y pidió disculpas por sus "palabras impropias", diciendo que cualquiera puede exagerar y que ya está arrepentido.Silveira pertenece al Partido Social Liberal (PSL), el antiguo partido del presidente Jair Bolsonaro, y es uno de los parlamentarios de extrema derecha más radicales del país.Fue detenido por orden del juez del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, poco después de que divulgara un video en el que promovía ataques físicos contra los jueces de esa corte y defendía la instauración del AI-5, el periodo más represor de la dictadura militar brasileña (1964-1985).En su petición de disculpas, no obstante, el diputado sostuvo que él no se considera "un riesgo para la democracia" y aseguró que su detención es ilegal porque antes el Supremo debería haber pedido permiso a la Cámara de Diputados.La tarde del viernes la Cámara de Diputados votaba si debía seguir preso o no; para mantenerlo en prisión se necesita una mayoría absoluta (257 votos) y, según la prensa local, es probable que esa cifra se rebase con holgura.

