La población dispuesta a vacunarse contra COVID-19 en Uruguay asciende a 58%

"Se observa un leve aumento entre diciembre de 2020 y enero de 2021 en la proporción de la población (56% al 58%) que estaría dispuesta a vacunarse una vez que la vacuna contra el coronavirus esté disponible en Uruguay, siendo las personas mayores y los jóvenes quienes muestran mayor disposición a hacerlo", señala el reporte.En la desagregación por nivel socioeconómico, las personas de estratos altos parecen estar relativamente más dispuestas a vacunarse, agrega.Indica que el porcentaje de personas que no estarían dispuestas a vacunarse contra el coronavirus fundamentan su decisión en la velocidad con que la vacuna fue desarrollada y los posibles errores que esto pudo haber implicado.Otra de las razones más mencionadas es que la vacuna no será suficientemente efectiva para combatir el virus.VacunasEntre el 18 y el 22 de enero, la Usina de Percepción Ciudadana midió la confianza de la población en las cinco vacunas de mayor repercusión en el mercado.En ese momento, la vacuna Pzifer/BioNtech se destacaba por contar con los más altos niveles de confianza, donde una de cuatro personas consultadas manifestó tener mucha confianza y una de cada tres algo de confianza.Luego de los anuncios del Gobierno uruguayo del 23 de enero sobre la compra de dosis de las empresas Pfizer/BioNTech y Sinovac, el PNUD volvió a medir la confianza de las cinco vacunas."Los resultados se mostraron incambiados para buena parte de ellas, con excepción de las vacunas que estuvieron involucradas en el anuncio del Poder Ejecutivo. La primera siguió siendo la opción sobre la cual los uruguayos tienen mayor confianza, extendiendo a 33% el nivel de mucha confianza; para el caso de Sinovac, la confianza también aumentó, aunque sigue siendo la opción menos confiable para la ciudadanía uruguaya", dice el informe. PreocupacionesPor otro lado, el PNUD señala que el trabajo fue una de las principales preocupaciones de los uruguayos desde la llegada de la pandemia al país, en particular para las personas de nivel socioeconómico bajo, alcanzando el 47% en diciembre de 2020.Por otra parte, con la desmejora de la situación sanitaria, la salud pasó a ser la principal preocupación a futuro de las personas de nivel socioeconómico alto, aumentando de un 15% en junio de 2020 a un 35% en diciembre de ese año.Las encuestas fueron realizadas a partir de una muestra representativa de 400 casos de la población nacional mayor de 18 años.La composición del panel fue definida según sexo y estratos de edad, utilizando proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE).Las respuestas fueron recogidas mediante protocolos automatizados de pregunta/respuesta vía WhatsApp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.

