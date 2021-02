https://mundo.sputniknews.com/20210219/1107991918.html

Iglesia boliviana llama al diálogo ante una huelga médica contra una ley de emergencia

Iglesia boliviana llama al diálogo ante una huelga médica contra una ley de emergencia

LA PAZ (Sputnik) — La iglesia católica de Bolivia llamó al diálogo entre el Gobierno y los colegios y sindicatos médicos que iniciaron una huelga de diez días... 19.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-19T16:47+0000

2021-02-19T16:47+0000

2021-02-19T16:49+0000

iglesia

médicos

huelga

américa latina

bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/1107992659_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_887fe418e93ce9e62dd9cb0e8c62702e.jpg

"Ojalá se trabaje en una mesa de diálogo, en un encuentro fraterno para que todos estén de acuerdo con lo que se escribe. Hay que buscar y hay que agotar el diálogo porque todo está al servicio de la vida", dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Centellas, en una declaración divulgada por esa organización.El también obispo de la ciudad sureña de Sucre afirmó que una oportunidad de negociación sería la redacción de reglamentos necesarios para la vigencia plena de la emergencia.La declaración de la influyente iglesia católica, que congrega a la mayoría de los bolivianos, surgió mientras el Gobierno llamaba también al diálogo a las organizaciones de médicos y trabajadores sanitarios que rechazaban la ley de emergencia sanitaria, incluso con pedidos de anulación total de esa norma. Huelga a mediasLa huelga médica convocada hasta el 28 de febrero se cumplía a medias este 19 de febrero, afectando principalmente a servicios hospitalarios públicos y consultas en consultorios de los seguros de salud manejados o regulados por el Estado, reportaron medios locales.Los servicios de emergencia y la atención a pacientes del COVID-19 operaban con normalidad, aunque abarrotados, agregaron los informes, que reportaron protestas aisladas de usuarios de esos servicios.Ante la falta de diálogo, el obispo Centellas dijo que la iglesia consideraba necesario que la emergencia sanitaria sea aplicada en consenso, para que dé resultados positivos.El Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) y el Colegio Médico de La Paz, aparentemente los más radicales del gremio, anunciaron en conferencia de prensa que no concurrirían a un diálogo sobre la reglamentación de la ley de emergencia y dijeron que la huelga sería intensificada en los próximos díasJustificó esta actitud afirmando que el Gobierno no aceptó dialogar sobre modificaciones de la ley antes de que ésta fuese firmada por el presidente Luis Arce.Respondiendo a ese argumento, el ministro de Salud, Jeyson Auza, dijo a la televisión estatal que la negociación entre el Gobierno y los médicos se realizó cuando la ley estaba en trámite parlamentario y produjo un acuerdo que dio lugar a varios ajustes en la norma.Citó, entre las cuestiones a ser reglamentadas, la conformación de un comité nacional de coordinación de la lucha contra la pandemia y la regulación de calidad y precios de los servicios médicos privados y fármacos durante la emergencia.Auza añadió que la ley no prohíbe las protestas, aunque busca que los servicios de salud no sean paralizados.Entretanto, la Central Obrera Boliviana, que agrupa a todos los sindicatos del país, deploró la protesta de los galenos y pidió ser incluida en la redacción de los reglamentos de la emergencia.

/20210217/1107910397.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

iglesia, médicos, huelga, bolivia