https://mundo.sputniknews.com/20210219/1107991374.html

Autoridad de salud: en Paraguay circula serotipo más peligroso de dengue

Autoridad de salud: en Paraguay circula serotipo más peligroso de dengue

MONTEVIDEO (Sputnik) — En Paraguay circula el serotipo de dengue DEN-2 , el cual es el más grave y tiene un alto índice de letalidad, dijo el director de... 19.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-19T16:40+0000

2021-02-19T16:40+0000

2021-02-19T16:40+0000

dengue

américa latina

dengue en paraguay

paraguay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/107821/16/1078211668_0:124:2001:1249_1920x0_80_0_0_7ae1b7d5c9b9caeb9fc4bd08cbf9824f.jpg

"Lo que más nos preocupa es que a diferencia del año pasado, el serotipo que está circulando es el serotipo 2 del dengue, históricamente es el que más daño hizo, la epidemia 2012-2013 fue muy dura, con 200 fallecidos por el serotipo 2", dijo Sequera en una entrevista con el programa A la Gran 730 del medio.Sequera señaló que se detectaron casos de dengue en todos los departamentos del país, pero que el "epicentro" actualmente está en Concepción (centro), seguido de Alto Paraguay (norte).Agregó que las autoridades han fumigado desde diciembre pero que la población de Concepción se ha dejado estar en controlar posibles focos de infección.Hernán Rodríguez, director del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, dijo el 18 de febrero, en la emisora local ABC Cardinal, que había 2.935 notificaciones en lo que va del año, y hasta la fecha "los casos confirmados y probables llegaban a 94".Sequera dijo que pese a que se ha dado un aumento de los reportes de casos, los fallecimientos por la enfermedad no serían muchos."Después de un año epidémico de dengue muy fuerte como fue el año pasado es muy raro, no imposible, que la epidemia sea muy grave (...) Obviamente que va a predominar el serotipo 2, vamos a tener pocos casos pero van a morir muchos (...) El año pasado tuvimos muchísimos casos pero murieron 75 casos, para la cantidad de casos fue poca gente", dijo Sequera.En 2020, las autoridades registraron 56.000 casos."Las proyecciones apuntan a una epidemia lenta, de aumento progresivo, no tan exponencial y probablemente su pico va a ser en el invierno austral", dijo el funcionario.Sequera pidió consultar a tiempo ante síntomas como fiebre muy alta y dolores musculares; asimismo, advirtió que se pueden dar casos de COVID-19 y dengue al mismo tiempo, lo que puede afectar de sobremanera al organismo.Una segunda persona falleció por dengue en Paraguay en lo que va del año, informó el jueves 18 en rueda de prensa el ministro de Salud, Julio Mazzoleni; el paciente también sufría de COVID-19.

/20200305/todo-sobre-el-dengue-la-epidemia-opacada-por-el-coronavirus-1090692291.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

dengue, dengue en paraguay, paraguay