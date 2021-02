https://mundo.sputniknews.com/20210219/1107983148.html

La donación de las vacunas contra el COVID-19 a países pobres divide al G7

LONDRES (Sputnik) — La distribución de vacunas contra el COVID-19 en países de renta baja centrará el debate de la reunión del G7, que se celebrará por... 19.02.2021, Sputnik Mundo

El primer ministro Boris Johnson presidirá el encuentro virtual de jefes de Estado o de gobierno del club de economías desarrolladas: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido.Es la primera reunión del grupo desde el pasado abril y representa el debut del presidente Joe Biden en un foro internacional desde que la Casa Blanca confirmó el reingreso de EEUU al Acuerdo de cambio climático de París, entre otros acuerdos globales.Dos propuestas divergentes sobre el plan de vacunación en los territorios con menos recursos se incluyen por lo pronto en la agenda prevista de debate.El anfitrión británico adelantó en las últimas horas que el Reino Unido donará la "mayoría" de su excedente de vacunas al programa Covax, auspiciado por la Organización Mundial de Salud y que trata de garantizar acceso justo y equitativo para todos los países del mundo.La donación del Gobierno conservador no se efectuaría a corto plazo, sino después de completar la inoculación en el país y una vez asegurado el suministro para administrar una tercera dosis del fármaco, si fuera necesario una protección adicional contra nuevas cepas.Por el contrario, el presidente francés, Emmanuel Macron, insta al resto de líderes a donar entre el 5 o 6% de los suministros actuales a fin de activar con urgencia la vacunación en países pobres, en particular africanos.Macron desveló su propuesta en una entrevista publicada por el Financial Times, la víspera de la reunión.Los siete países ricos del G7 han adquirido 1.500 millones de dosis por encima de las que necesitan para inocular al conjunto de sus poblaciones, según varios informes.Rusia y China por distribución equitativa de vacunasLa situación contrasta con la postura de Rusia y China, que están distribuyendo vacunas contra la pandemia en países con menos ingresos.Este desequilibrio está provocando, según el presidente, "una aceleración de la desigualdad global", que es una "política insostenible porque está allanando el camino de una guerra de influencia a través de las vacunas"."Ahí se ve la estrategia de China y también la estrategia de Rusia", considera el mandatario francés.A su vez, Johnson propondrá a sus homólogos del G7 un plan de acción coordinada para acelerar los procesos de desarrollo y producción de vacunas contra enfermedades venideras."Aprovechando nuestra ingenuidad colectiva, podemos asegurar vacunas, tratamientos y pruebas para estar preparados para combatir futuras amenazas", afirmó el primer ministro.El jefe del Gobierno conservador aspira a recortar a 100 días el periodo de tiempo que los científicos necesitarían para formular los fármacos contra la siguiente pandemia."Las esperanzas del mundo se posan hoy en los hombros de los científicos quizás más que nunca, y este último año, como en innumerables ocasiones, han asumido el desafío", reconoció Johnson.Para lograr el objetivo instará a su asesor científico jefe durante la crisis del coronavirus, sir Patrick Vallance, a formar grupos de trabajo con expertos de instituciones mundiales y entidades privadas.Johnson presidirá una cumbre del G7 que está prevista a celebrarse, de forma presencial, en Cornualles (oeste de Inglaterra) en junio.

