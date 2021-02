https://mundo.sputniknews.com/20210219/1107981235.html

Una eurodiputada rechaza las sanciones por el caso Navalni

Una eurodiputada rechaza las sanciones por el caso Navalni

MOSCÚ (Sputnik) — El envío a prisión del bloguero opositor ruso Alexéi Navalni es un pretexto insuficiente para la aprobación de nuevas sanciones, declaró a... 19.02.2021, Sputnik Mundo

"Las sanciones no benefician a nadie. No corresponden a los intereses de la población de Rusia o Europa. Las empresas que quieren hacer negocios con Rusia no desean vetos, (...) no veo ningún mérito en las nuevas sanciones. No entiendo cómo pueden justificarlas. Navalni me parece una razón realmente insuficiente para ello", dijo Daly.Según la parlamentaria, la respuesta de la UE a la situación con Navalni parte de los objetivos geopolíticos del bloque y no tiene que ver con ninguna preocupación por los derechos humanos.Daly comparó la respuesta de la UE al caso Navalni con el silencio tras el arresto del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en el Reino Unido, así como en respuesta a las penas de prisión dictadas contra los políticos independentistas catalanes.La parlamentaria acusó a la UE de mantener el silencio ante las violaciones de derechos humanos cometidas dentro de las fronteras comunitarias.Al comentar sobre los pedidos en la UE de la renuncia del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, después de su visita a Moscú, la diputada recalcó que ella no estaba de acuerdo con esa iniciativa."No me uniría a los pedidos de su renuncia a causa de su viaje a Rusia. De hecho, él tenía razón y esa fue una de sus mejores acciones", aseguró Daly.La agencia Bloomberg, citando fuentes diplomáticas, informó que los representantes de los países de la UE pueden acordar nuevas sanciones contra Rusia debido a la condena de Navalni.Según el medio, las restricciones probablemente no afectarán a los grandes empresarios rusos, ya que Europa "teme quemar todos los puentes con Moscú", pero podrían perjudicar a varios funcionarios y organizaciones rusas.

