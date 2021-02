https://mundo.sputniknews.com/20210219/1107969387.html

China y la India concluyen separación de las tropas en la zona de Pangong

China y la India concluyen separación de las tropas en la zona de Pangong

NUEVA DELHI (Sputnik) — China y la India concluyeron la separación de sus efectivos en la zona de Pangong Tso en la región montañosa de Ladakh

El medio recordó que la separación inició el 10 de febrero y desde entonces los dos países retiraban sus efectivos, tanques, vehículos de combate de infantería y piezas de artillería conforme al acuerdo logrado a principios de este mes.Además fueron desmanteladas las instalaciones militares construidas en la zona del lago el año pasado.El 20 de febrero los comandantes de contingentes militares de ambos países celebrarán la décima ronda de consultas en la localidad de Moldo, en el lado chino de la Línea de Control Actual.La reunión se centrará en la separación de las tropas en tres zonas en la frontera, donde los efectivos chinos e indios no se retiraron a sus posiciones durante la primera etapa de separación, en particular en las llanuras de Depsang.Según el acuerdo de separación, las cuestiones no resueltas relacionadas con estos lugares deben resolverse dentro de las 48 horas posteriores a la retirada de las tropas en la zona de Pangong.China y la India disputan una parte del territorio montañoso del norte de la región de Cachemira, además de unos 60.000 kilómetros cuadrados en el estado de Arunachal Pradesh. La Línea de Control Actual, que separa a los dos países, pasa por la región de Ladakh, que en el año 1962 fue escenario de una guerra entre los dos gigantes asiáticos.Tras varios enfrentamientos que tuvieron lugar en mayo y junio de 2020, China y la India desplegaron en la zona decenas de miles de tropas adicionales. El 10 de febrero de 2021, después de meses de consultas diplomáticas y militares, ambas naciones procedieron a la separación simultánea de sus efectivos de primera línea.

