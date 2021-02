https://mundo.sputniknews.com/20210219/1107963439.html

Gobierno de EEUU mantendrá aranceles sobre China por ahora

Gobierno de EEUU mantendrá aranceles sobre China por ahora

WASHINGTON (Sputnik) — La Casa Blanca espera mantener los aranceles sobre China que dejó el Gobierno del expresidente Donald Trump, aunque evaluará lo que es... 19.02.2021, Sputnik Mundo

La postura de Yellen estaba en línea con lo que dijo el presidente Joe Biden en una entrevista con el New York Times en diciembre.En ese entonces presidente electo, Biden dijo que no planea revertir los aranceles de su predecesor sobre los productos chinos importados a EEUU tan rápido como planea anular otras políticas de la era Trump.Gran parte de las acciones contra China que heredó Biden tiene que ver con la guerra comercial de casi dos años de la administración Trump y los aranceles sobre Pekín.Según el Instituto Brookings con sede en Washington ascendieron a 46.000 millones de dólares en multas pagadas principalmente por las propias empresas estadounidenses.Yellen dijo que la Casa Blanca estaba siendo prudente en su revisión de las políticas existentes sobre China debido a las preocupaciones de la propia administración que iban más allá del comercio."Hay una serie de cuestiones en las que vemos prácticas desleales", dijo Yellen.Agregó que no es solo en el sector comercio, sino en transferencia de tecnología, subsidios a la alta tecnología en las industrias."Hay preocupaciones de seguridad y queremos asegurarnos de que las abordamos y China cumple con sus obligaciones internacionales en estas áreas. Creo que es importante", agregó.Aparte de la guerra comercial, la administración Trump había apuntado al gigante tecnológico chino Huawei, al que acusó de espiar y de robar tecnología estadounidense.El Departamento de Comercio de Trump también acusó a la popular aplicación china de video TikTok de compartir ilegalmente con su gobierno datos sobre los usuarios estadounidenses y trató sin éxito de forzar la venta de ese negocio a una empresa estadounidense.El supuesto maltrato por parte de China de sus minorías musulmanas uigures también es algo contra lo que se había enfrentado la administración anterior, una postura que parece ser compartida por la actual Casa Blanca.

