Colombia reitera pedido a Cuba de que amplíe información sobre atentado del ELN

El jueves 11 de febrero, la canciller Claudia Blum se reunió en Bogotá con el embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, para que éste ampliara las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habría recibido información del supuesto plan de atentado en Bogotá por parte del ELN, pero el funcionario sostuvo que no tiene más datos al respecto.Días antes de ese encuentro, Ponce envió una carta a la Cancillería colombiana en la que aseguró: "Nuestra embajada en Colombia recibió una información cuya verosimilitud no podemos evaluar acerca de un supuesto ataque militar por parte del Frente Oriental de guerra del ELN para los próximos días en Bogotá".En su comunicado del jueves, la Cancillería destacó que la solicitud de información adicional del tema al Gobierno cubano se dio "dado que la alerta recibida no contiene información específica".Al respecto agregó que Colombia "ha solicitado a las autoridades cubanas compartir la información con la que cuenten, sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar del potencial atentado, las fuentes y el alcance de dicha advertencia, y cualquier otro dato relativo a la amenaza terrorista del ELN".El Frente Oriental de guerra del ELN, que según Ponce sería el encargado de perpetrar el supuesto atentado, es liderado por Carlos Emilio Marín, alias 'Pablito', responsable de un atentado con coche bomba a la Escuela de cadetes de la Policía General Santander, en Bogotá, que dejó 22 estudiantes muertos y 60 más heridos el 17 de enero de 2019.A raíz de ese hecho Colombia rompió de manera unilateral los diálogos de paz con el ELN y pidió en extradición a diez integrantes de la Mesa de Negociaciones de Paz que permanecen en Cuba, pero La Habana se niega a entregarlos porque asegura que respeta los protocolos de rompimiento de los diálogos, los cuales prohíben extraditar y detener a esos guerrilleros.Sobre el tema de la extradición, la Cancillería también indicó el jueves que "se reafirma que estas se han presentado en cumplimiento de los requerimientos de jueces de la República de Colombia y en el marco del Tratado de Extradición vigente entre los dos países".La declaración de Colombia se dio en relación con un comunicado expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba el 13 de febrero titulado: 'Por la paz en Colombia: compromiso, coherencia y responsabilidad', en el que se refirió al tema del posible atentado y de los líderes del ELN que permanecen en La Habana.

