Video: un caza ruso y un dron de ataque de EEUU MQ-9 Reaper se encuentran en el cielo

Video: un caza ruso y un dron de ataque de EEUU MQ-9 Reaper se encuentran en el cielo

El vuelo de un dron de ataque estadounidense MQ-9 Reaper fue grabado desde la cabina de un caza de las Fuerzas Aeroespaciales rusas. El vídeo del encuentro fue... 18.02.2021, Sputnik Mundo

No hay información sobre el modelo exacto de la aeronave que perseguía al vehículo no tripulado, pero según lo que se puede observar en las imágenes, lo más probable es que se trate de un caza polivalente Su-30SM o Su-35S. Tampoco fueron revelados datos sobre el lugar del incidente. Algunos expertos opinan que el dron y el avión ruso podrían encontrarse en los cielos de Siria, donde EEUU sigue aumentando su presencia. MQ-9 Reaper, también conocido como Predator B, es un vehículo aéreo no tripulado desarrollado por la compañía estadounidense General Atomics Aeronautical Systems. Es el primer dron de ataque diseñado para vigilancia de larga duración y de gran altitud. También puede portar una gran variedad de municiones para realizar misiones de ataque.

