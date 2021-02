https://mundo.sputniknews.com/20210218/unos-diplomaticos-de-eeuu-desean-vacunarse-con-sputnik-v-y-eso-es-lo-que-pasa-1107957149.html

Unos diplomáticos de EEUU desean vacunarse con Sputnik V y eso es lo que pasa

Unos diplomáticos de EEUU desean vacunarse con Sputnik V y eso es lo que pasa

Los diplomáticos estadounidenses en Rusia han acudido a las autoridades del país para recibir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. La Cancillería de... 18.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-18T22:25+0000

2021-02-18T22:25+0000

2021-02-18T22:25+0000

internacional

sputnik v (vacuna)

covid-19

diplomacia

coronavirus

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/109138/05/1091380583_0:281:3090:2019_1920x0_80_0_0_edcff6244a01494023e0d1fcbedb2334.jpg

El Departamento de Estado de Estados Unidos no tiene vacunas suficientes para todos sus diplomáticos alrededor del globo. De acuerdo con fuentes y documentos consultados por The Washington Post (WP), numerosos funcionarios estadounidenses están "frustrados" con la manera en que se están distribuyendo las vacunas fabricadas por los laboratorios nacionales Pfizer y Modena.Según WP, al menos 13 Gobiernos extranjeros se ofrecieron a inocular a los funcionarios estadounidenses que sirven en sus países con sus propios suministros de vacunas fabricadas en EEUU, una oferta que la Cancillería estadounidense ha aceptado. Al menos otros ocho países están dispuestos a hacer lo mismo por los diplomáticos de EEUU.En Rusia, algunos miembros de la misión diplomática de EEUU han pedido a Moscú dosis de su vacuna Sputnik V después de que Washington no pudiera prometer la entrega de dosis de vacunas fabricadas en Estados Unidos en un futuro cercano, dijeron las autoridades consultadas por WP.La vacuna de producción rusa, sin embargo, no ha sido aprobada por el CDC, la agencia estadounidense para el control y la prevención de enfermedades. Por esta razón, la Cancillería de EEUU ha recomendado que sus funcionarios no la tomen, pero les ha permitido que decidan ellos mismos acerca del tema.El Departamento de Estado solicitó 315.000 dosis de vacunas contra el coronavirus, pero ha recibido solo el 23% de eso, detallaron funcionarios que prefirieron permanecer anónimos. En su primer discurso a los miembros de la diplomacia estadounidense, en enero, el nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, señaló que la pandemia del COVID-19 ya se había cobrado la vida de cinco empleados del Departamento de Estado de EEUU en territorio nacional y otros 42 en el resto del mundo.

/20210216/1107594547.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

sputnik v (vacuna), covid-19, diplomacia, coronavirus, eeuu