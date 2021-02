Una gran bola de fuego atraviesa el sur de España a 213.000 km por hora | Vídeo

https://mundo.sputniknews.com/20210218/una-gran-bola-de-fuego-atraviesa-el-sur-de-espana-a-213000-km-por-hora--video-1107924275.html

Los testigos que la vieron desde Sevilla destacaron sus tonos rojos y azules. Sputnik conversa con el investigador principal del proyecto SMART para conocer...

Si febrero ya estaba siendo un mes tremendamente interesante para los astrónomos por la llegada al planeta Marte de tres países diferentes, también lo está siendo para los astrofísicos por la cantidad tan elevada de fenómenos brillantes que se están produciendo en el cielo de España. Una de las últimas bolas de fuego se avistó el martes 16 de febrero: a las 6:00 horas entraba en la atmósfera una roca procedente de un cometa a nada más y nada menos que a 213.000 kilómetros por hora. Así lo ha constatado el astrofísico José María Madiedo en su análisis para el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) perteneciente al CSIC y el investigador principal del proyecto SMART, encargado de desarrollar la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN).La brillante y rápida bola de fuego pudo verse desde toda Andalucía y otras zonas del sur y centro del país. "Desde Sevilla, los testigos destacaron sus tonos rojos y azules", comentó el investigador principal en sus redes sociales. El brusco rozamiento con la atmósfera a esta enorme velocidad con el aire hizo que la roca se volviese incandescente, generando así una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 117 kilómetros sobre el suroeste de la provincia de Badajoz. No obstante, no hay que olvidar que la mayoría de las rocas que se cruzan con la órbita de la tierra son muy pequeñitas, de hecho suelen ser del tamaño de un grano de arena (lo que se conoce como estrella fugaz o meteoro). Las bolas de fuego son lo mismo, pero mucho más brillantes y suelen ser un poco más grandes, del tamaño de una nuez. Durante el trayecto de su recorrido, la bola de fuego avanzó en dirección noreste y se extinguió a una altitud de unos 82 kilómetros sobre la localidad de Villafranco del Guadiana, en Badajoz. La bola de fuego recorrió una distancia total en la atmósfera de unos 67 kilómetros. "Este tipo de rocas pueden llegar a entrar en la atmósfera a una velocidad que va desde los 43.000 kilómetros por hora hasta los 260.000" añade Madiedo, "se produce porque el espacio interestelar no está completamente limpio y una serie de rocas que se encuentran dando vueltas alrededor del sol, de vez en cuando se cruzan con la órbita de la tierra a esas velocidades y entran en la atmósfera".El investigador principal del proyecto afirma que no hay ningún tipo de peligro ni preocupación entre los astrofísicos ante la elevada frecuencia de este tipo de fenómenos en el cielo y su posible impacto en la península. "Afortunadamente la atmósfera terrestre funciona como un escudo muy eficaz que nos protege de este tipo de bolas de fuego y de hecho, en la inmensa mayoría de los casos la roca se destruye completamente a gran altitud, mucho antes de llegar al suelo", manifiesta el astrofísico. Esta bola de fuego ha sido registrada por los detectores del proyecto SMART desde los observatorios astronómicos de Calar Alto (Almería), Sevilla, La Sagra (Granada), Sierra Nevada y La Hita (Toledo).

