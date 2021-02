https://mundo.sputniknews.com/20210218/revelan-el-beneficio-del-chocolate-para-las-personas-mayores-1107926705.html

Revelan el beneficio del chocolate para las personas mayores

Revelan el beneficio del chocolate para las personas mayores

Un estudio sugiere que las sustancias químicas del cacao pueden mejorar la memoria de las personas mayores. 18.02.2021

Los investigadores estadounidenses descubrieron que los flavanoles, sustancias químicas vegetales que abundan en los granos de cacao, pueden mejorar el rendimiento en una tarea específica de la memoria en personas de entre 50 y 75 años.En el estudio, que duró 12 semanas, participaron 211 personas sanas de entre 50 y 75 años. Al principio y al final del estudio, los participantes realizaron una serie de pruebas cognitivas para evaluar su pensamiento y su memoria, y a un subconjunto de ellos se les hizo una resonancia magnética para medir el flujo sanguíneo en el cerebro. Durante el ensayo, los participantes se dividieron en cuatro grupos y recibieron uno de los tres niveles diferentes de un suplemento que contenía flavanoles de cacao: consumo bajo (260 mg al día), consumo medio (510 mg al día) y consumo alto (770 mg al día). El cuarto grupo de participantes recibió un placebo (0 mg de flavanoles al día) como referencia.A los voluntarios se les sometió a tres pruebas diferentes relacionadas con la memoria y la función cerebral."El reconocimiento de objetos y la ordenación no se correlacionaron con la calidad de la dieta de partida y no mejoraron tras la ingesta de flavanoles", revelaron los autores en el estudio publicado en la revista Scientific Reports.Sin embargo, los resultados de la tercera prueba se mejoraron tras el consumo de flavanoles.Otro lado de la investigaciónPor otro lado, los investigadores aconsejan tener cuidado, ya que el chocolate "es una golosina y no un alimento saludable" y suele tener un bajo contenido en flavanoles. La empresa chocolatera Mars Inc, que respaldó el proyecto de investigación, subrayó que los expertos analizaron los flavanoles de granos de cacao, y no el chocolate que no es una fuente fiable de estos compuestos porque se destruyen cuando el cacao se transforma en chocolate. Asimismo, la Dra. Susan Kohlhass, directora de Investigación de Alzheimer's Research UK, que no participó en el estudio, comentó que la investigación "no sugiere que comer chocolate sea bueno para nuestra salud cognitiva" porque los chocolates no son una fuente fiable de compuestos de flavanoles. Los flavanoles pertenecen a un grupo de compuestos llamados polifenoles, que también abundan en el vino tinto, el té, el aceite de oliva, las cebollas, el brócoli y los arándanos. La doctora destacó la necesidad de realizar estudios a gran escala más prolongados "para comprender plenamente si una dieta rica en estos flavanoles podría potenciar la cognición en la vejez". Investigaciones anteriores ya habían relacionado una mayor ingesta de flavonoles en la dieta con un menor riesgo de desarrollar demencia, es decir, el continuo deterioro del funcionamiento del cerebro. Otras investigaciones han atribuido a los flavanoles la capacidad de reducir la inflamación asociada a las enfermedades cardíacas y las probabilidades de que se produzcan peligrosos coágulos de sangre.Aunque en la actualidad no existe una forma segura de prevenir la demencia, un estilo de vida saludable, una dieta sana, el ejercicio regular, no fumar y mantener la presión arterial y el peso bajo control pueden ayudar a reducir el riesgo de demencia.

