¿Por qué los teléfonos inteligentes chinos tienen un "sensor negro"?

La ventaja de la tecnología de conexión de móviles a través de sensores infrarrojos es la capacidad de evitar el uso de registro mutuo de los dispositivos, que se produce cuando se utiliza Bluetooth, explicó a la agencia Prime el director del Instituto de Física y Tecnología de la Universidad Estatal de Radioingeniería y Electrónica de Moscú, Román Shamin.Por otro lado, esta conexión no siempre es segura desde el punto de vista de la privacidad de los datos, puesto que cuanto más sencilla sea la conexión, más probable será un acceso no autorizado.La presencia de un sensor de infrarrojos permite utilizar el smartphone como mando a distancia para el televisor y la iluminación de la habitación. Pero es poco probable que esta tecnología tenga mucho futuro. "En un futuro próximo, nos enfrentaremos cada vez más al Internet de las cosas, que debería conformar un hogar inteligente. Por lo tanto, para controlar una casa de este tipo se utilizará la red global, para la que no se necesitarán puertos infrarrojos", concluyó Shamin.

