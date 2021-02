https://mundo.sputniknews.com/20210218/isabel-diaz-ayuso-lleva-un-adoquin-a-la-sesion-parlamentaria-y-los-memes-no-se-han-hecho-a-esperar-1107930395.html

Isabel Díaz Ayuso lleva un adoquín a la sesión parlamentaria y los memes no se han hecho a esperar

Isabel Díaz Ayuso lleva un adoquín a la sesión parlamentaria y los memes no se han hecho a esperar

Tras una tensa noche en el centro de la capital, la sesión parlamentaria en la Asamblea de Madrid ha derivado en un bronco debate en el que la presidenta... 18.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-18T15:54+0000

2021-02-18T15:54+0000

2021-02-18T15:54+0000

españa

pablo hasél

la comunidad de madrid

isabel díaz ayuso

unidas podemos

más madrid

ángel gabilondo

disturbios

policía nacional de españa

psoe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1107933201_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_592f5dee4b9c1dd9525a96a768c1efba.jpg

En la mañana del 18 de febrero Isabel Díaz Ayuso primeramente efectuó unas duras declaraciones, luego de comprobar in situ los destrozos ocasionados al mobiliario urbano en el centro de Madrid durante la noche anterior, cuando una concentración no autorizada en protesta por el encarcelamiento del rapero catalán Pablo Hasél, derivó en su violenta dispersión a cargo de agentes antidisturbios de la Policía Nacional y en enfrentamientos. La presidenta madrileña (PP) ha pedido al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, el cese inmediato de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, al entender que "está siempre detrás de los movimientos vandálicos" como los acaecidos en la Puerta del Sol y sus inmediaciones. "Estos movimientos radicales que pretenden derrocar las democracias liberales tienen que parar. Por tanto, le pido a Sánchez que ponga a Pablo Iglesias fuera de las instituciones porque el Gobierno de este país no puede estar vicepresidido por semejante político, por llamarle de algún modo", declaró a los medios frente a la sede del Gobierno regional. Adoquines y más tensiónPero ha sido después, una vez se desplazó al parlamento regional para atender a la sesión plenaria del día, cuando Ayuso redobló sus acusaciones contra los representantes de Más Madrid y Unidas Podemos (UP), al tiempo que presionaba a los del PSOE. El motivo ha sido la negativa de las dos primeras formaciones en adherirse a la lectura de una declaración institucional en condena de los altercados, quedando la iniciativa privada de unanimidad.A partir de aquí, las acusaciones han subido de tono, al igual que su escenificación esgrimiendo un adoquín, circunstancia profusamente comentada en las redes sociales. "¿Van a seguir arropando a un delincuente que dice que el mejor pepero [simpatizante del PP] es el que tiene un tiro en la nuca?", espetó a continuación.La portavoz de UP respondió que su partido siempre estará "a favor de las manifestaciones políticas" y preguntó a su vez a Ayuso su opinión por el hecho de que en Barcelona una manifestante haya perdido un ojo y en Linares la policía disparara con munición real contra los participantes en otra protesta, actuaciones que "deben ser condenadas porque comprometen la labor y la imagen de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", dijo. En la réplica, la dirigente regional madrileña declaró:Condena del PSOE madrileñoPor parte de Más Madrid, su portavoz en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, declaró que los sucesos ocurridos a su grupo "no le gustan" y le "entristecen". También destacó que "es importante que el árbol no impida ver el bosque", haciendo referencia al encarcelamiento del rapero Pablo Hasél "por hacer música".El líder de la bancada del PSOE en el parlamento regional madrileño, el exministro Ángel Gabilondo, ha condenado resueltamente los disturbios de la noche del 17 de febrero en Madrid. Díaz Ayuso saludó su intervención, que ha aprovechado para exhortar al Gobierno central a hacer lo propio.

/20201007/ayuso-la-dama-de-hierro-con-conocimientos-cuestionables-para-the-times-1093041968.html

/20210218/1107926173.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

pablo hasél, la comunidad de madrid, isabel díaz ayuso, unidas podemos, más madrid, ángel gabilondo, disturbios, policía nacional de españa, psoe, pablo iglesias, política