"El trumpismo ha salido del juicio en su contra más fortalecido que nunca"

"El trumpismo ha salido del juicio en su contra más fortalecido que nunca"

Si Donald Trump hubiese sido condenado por el Senado, no hubiera podido participar de las elecciones de 2024. Sin embargo, la expectativa del Partido Demócrata... 18.02.2021

El expresidente fue juzgado como incitador del asalto al Capitolio del 6 de enero, cuando buscaba imponer la teoría del fraude en las elecciones de noviembre y evitar la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca. Pero este sábado 13 de febrero no se alcanzaron los dos tercios necesarios para una condena, aunque mayoritariamente fue declarado culpable.Así lo entendieron 57 senadores —entre ellos siete del Partido Republicano— mientras que 46 lo absolvieron. También lo consideró culpable en su discurso el líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConnell, aunque votó en contra, no sin antes asegurar que el exmandatario deberá afrontar ahora su responsabilidad civil y penal por los hechos del Capitolio. La resolución favorable significó un triunfo para Trump, que de inmediato sacó un comunicado reclamando la caída de McConnell como líder del partido, y asegurando que su proyecto de "Hacer a América Grande de nuevo" (Make America Great Again), recién comienza.Moderados abstenerseRobinson opinó que la absolución del exmandatario en el Congreso es de "muy mal agüero" porque significa que Trump retendrá "el control partidario y lo usará para jalarlo cada vez más a la extrema derecha". El docente consideró que los líderes republicanos más moderados se verán ahora en una encrucijada porque "si no siguen la línea del trumpismo pierden sus bases sociales y electorales. Por eso están muy renuentes a oponerse. Está muy claro que quien quiera conservar su cargo público tiene que conformarse con la línea del trumpismo".La base electoralEl académico analizó el proceso que llevó a Trump a convertirse primero en líder de su partido y luego en presidente, partiendo de quiénes son sus votantes. Estos especialmente pertenecen a la clase obrera norteamericana, "sobre todo sectores de blancos que han sido y siguen siendo desestabilizados por la crisis y el frente cada vez mayor en inseguridad e inestabilidad social y económica". "Trump es un genio en cuanto a su propia base social porque ha podido dar movilidad a esos sectores con un discurso racista, nacioalista y populista", resumió. Aportó en relación con esto que los protagonistas del ataque del 6 de enero pertenecen a esa franja."Se emitió un informe la semana pasada de que la gran mayoría de esa masa que asaltó al Capitolio tiene serias dificultades económicas. No pueden pagar la renta. Buena parte de esas 5.000 personas están sin empleo. Si Biden no les ofrece algun remedio o mejoría, van a seguir con el apoyo al trumpismo", proyectó.En este contexto, según el entrevistado, la pandemia del coronavirus agregó un nuevo factor a la crisis estructural que vive el país "después de 40 años de neoliberalismo". "Estas son las condiciones que hicieron surgir a Trump en su momento", remarcó Robinson, para quien "el proyecto de Biden, a menos que haya un cambio fuerte, brusco, lo que hará será nada más que echar leña a la crisis a la larga". Esto, en el entendido de que "su política económica será el neoliberalismo" mientras que la política exterior "será la militarización y la guerra del imperio norteamericano". El profesor de la Universidad de Santa Bárbara puso como ejemplo el hecho de que Biden —a diferencia de Barack Obama, de quien fue su vicepresidente— "ha dicho que es opuesto a aprobar un seguro médico para todos".En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19.00 horas, y los sábados a las 12.00 horas.En Radio Illimani-Patria Nueva de Bolivia (94.3 FM señal para todo el país) y 93.7 (Cochabamba) de lunes a viernes de 4.00 a 5.00 horas.

