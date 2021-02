https://mundo.sputniknews.com/20210218/el-dia-que-el-principe-carlos-se-sintio-herido-por-isabel-ii-cual-fue-la-causa-1107921387.html

El día que el príncipe Carlos se sintió herido por Isabel II, ¿cuál fue la causa?

Las parejas de los hijos no siempre son aceptadas del todo por los padres y la familia real no se salva de este tipo de situaciones, al igual que muchas otras... 18.02.2021, Sputnik Mundo

Los expertos Richard Kay y Victoria Howard insisten en que el príncipe de Gales quedó herido con Isabel II porque no asistió a su fiesta privada de cumpleaños porque no quería "partir el pan" con Camila.Según publica el tabloide británico Express, Isabel II, la reina sintió que los asesores de medios del príncipe Carlos la estaban presionando para abordar públicamente el problema, en lugar de hacerlo en privado. El experto Kay cree que Isabel II tomó este evento como si se tratara de un plan para que ambas resolvieran sus diferencias y este habría sido el motivo de su ausencia en la fiesta de cumpleaños."Creo que el hecho de que la reina y el príncipe Felipe no asistieran es bastante significativo", señaló Victoria Howard.En tanto, la experta Glynis Barber coincidió en que este gesto de la reina dejó desconsolado al príncipe de Gales quién tenía a su lado a Camila, pero sentía al mismo tiempo la ausencia de sus padres.Muchos consideran que Camila Parker Bowles, duquesa de Cornualles, es una figura real muy polémica y que siempre estará de sombra del príncipe Carlos luego de que en noviembre de 1995 la misma Diana de Gales en una entrevista reveló que su matrimonio siempre fue de tres personas refiriéndose a Camila.

