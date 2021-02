https://mundo.sputniknews.com/20210218/descubren-que-los-dientes-de-los-mamuts-siberianos-albergan-el-adn-mas-antiguo-del-mundo-1107915343.html

Descubren que los dientes de los mamuts siberianos albergan el ADN más antiguo del mundo

Un equipo de científicos descubrió que los dientes de mamuts conservados en el permafrost de Siberia, de hasta 1,6 millones de años, conservan el ADN más... 18.02.2021, Sputnik Mundo

Los científicos informaron que han recuperado y secuenciado el ADN de los restos de tres mamuts enterrados en la capa de permafrost adecuada para la conservación de material genético. Aunque la comunidad científica descubrió los restos en la década de 1970, en aquel entonces no disponían de métodos científicos para extraer el ADN."Llevo ocho años esperando este estudio", confiesa Ludovic Orlando, especialista en ADN antiguo del Centro de Antropobiología y Genómica de Toulouse en Francia, quien codirigió en 2013 el estudio que secuenció el ADN más antiguo en aquel momento: un genoma de un hueso de pata de caballo de 560.000 a 780.000 años. "Estoy contento de perder este récord", asegura.Los investigadores siempre habían sospechado que el ADN podría sobrevivir más allá de un millón de años. Una vez que un organismo muere, sus cromosomas se rompen en pedazos que se acortan con el tiempo. De este modo, las hebras de ADN se vuelven tan pequeñas que incluso pierden su contenido informativo.Love Dalen, un genetista evolutivo del Museo Sueco de Historia Natural (SMNH) en Estocolmo, secuenció restos de mamuts muy antiguos desde que encontró algunos en 2007. Las muestras secuenciadas por su equipo incluyen un mamut lanudo temprano (Mammuthus primigenius) y dos pertenecientes a un precursor conocido como mamut estepario (Mammuthus trogontherii), que habían sido excavados por el paleontólogo ruso Andréi Sher.Dalen esperaba que el ADN de las muestras pudiera capturar la evolución de los mamuts lanudos y otras especies en acción, pero mostró su escepticismo por tener malas experiencias previas con restos mucho más jóvenes encontrados en el permafrost."No es que todo lo que se encuentra en el permafrost siempre funciona. La gran mayoría de las muestras tienen ADN que no sirve", señaló.Pero gracias a los avances en la tecnología de secuenciación y bioinformática, su equipo logró obtener 49 millones de pares de bases del ADN nuclear de la muestra más antigua, encontrada cerca del pueblo Krestovka, y 884 millones de pares de bases de otro diente, llamado Adycha. Según el análisis del ADN, la muestra de Krestovka tenía 1,65 millones de años, y la de Adycha alrededor de 1,3 millones. La tercera muestra, un diente de mamut lanudo de 600.000 años, denominado Chukochya, produjo casi 3.700 millones de pares de bases de ADN.Los dos dientes más antiguos parecían pertenecer a mamuts esteparios, una especie europea que es antecesor de los mamuts lanudos y los mamuts colombinos (Mammuthus columbi), una especie norteamericana. El espécimen de Adycha era parte del linaje que dio origen a los mamuts lanudos.El equipo de Dalen descubrió que el espécimen de Krestovka pertenecía a un linaje completamente nuevo. "No podemos decir que sea una especie diferente, pero seguro que se parece", explicó el científico. Aunque la muestra de Krestovka proviene de Rusia, Dalen sospecha que este linaje se aisló de otros mamuts esteparios que habitan América del Norte. El equipo encontró que los mamuts colombinos remontan la mitad de su ascendencia al linaje de los mamuts Krestovka, y la otra mitad a los mamuts lanudos. Los dos linajes se mezclaron hace más de 420.000 años, considera Dalen. La idea de que es posible formar nuevas especies a través de la mezcla está ganando popularidad entre los biólogos evolutivos. Pero esta es la primera prueba de especiación híbrida a partir de ADN antiguo, afirma Ludovic Orlando. Las diferentes especies de mamuts probablemente se mezclaron rutinariamente al momento de la expansión glacial, opina Hendrik Poinar, especialista en ADN antiguo de la Universidad McMaster en Hamilton (Canadá). Su equipo reveló evidencia de que más tarde los mamuts lanudos y colombinos se cruzaron.Tom van der Valk, bioinformático de la Universidad de Uppsala en Suecia que encabezó el trabajo de dientes de mamut con los biólogos evolutivos Patricia Pecnerova y David Díez del Molino en la SMNH, espera que este estudio anime a otros científicos a seguir con esta línea de investigación. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Nature.Al cruzar el umbral de millones de años, los investigadores de ADN antiguo podrían ser capaces de acceder a las primeras historias de otros mamíferos grandes y pequeños, concluye Dalen. Las muestras antiguas de bueyes almizcleros, alces y lemmings están ahora al alcance de su laboratorio.En noviembre del 2020 varios restos fósiles de un mamut fueron hallados en Argentina. Además de parte de la pelvis y una escápula completa, la pieza más llamativa fue un gigantesco molar de 1,6 kilogramos de peso y una longitud de 20 centímetros.

