Clubhouse: 10 datos interesantes sobre la red social de la que todos hablan

Clubhouse: 10 datos interesantes sobre la red social de la que todos hablan

Últimamente la red social Clubhouse se ha hecho muy popular entre los usuarios. El multimillonario Elon Musk incluso invitó al presidente ruso, Vladímir Putin...

2021-02-18T02:30+0000

2021-02-18T02:30+0000

2021-02-18T02:48+0000

1. Solo los usuarios invitados pueden tener acceso a Clubhouse. Los posibles candidatos deben tener un celular inteligente iPhone. Otro requisito importante es recibir una invitación de un participante ya registrado. Encontrarás un enlace para registrarte en un mensaje especial, así que primero encárgate de darle tu número de teléfono a la persona que te invita. Además, es posible instalar esta aplicación en iPad. Los propietarios de dispositivos de Android, aunque sean más avanzados y caros, aún no pueden disfrutar de esta red social.2. En Clubhouse puedes seguir tanto a tus amigos (la aplicación los encontrará en tu guía de teléfonos), como a celebridades, incluso Mark Zuckerberg y Elon Musk, entre otras. Luego irás recibiendo avisos sobre las nuevas conversaciones iniciadas gracias a ellos.3. Hay tres tipos de salas de conversación. En primer lugar, están las salas abiertas a las que puede acceder cualquier participante. En segundo lugar, hay salas sociales, destinadas para quienes se han hecho tus amigos en esta red. De último están las salas cerradas, a la que pueden entrar solo los usuarios elegidos por ti. En una misma sala no pueden estar simultáneamente más de 5.000 personas.Todos tus seguidores reciben un aviso si inicias un nuevo stream. Y si se integran, sus seguidores se enterarán de eso. Como resultado, el número de oyentes crece rápidamente.4. Las conversaciones no se graban, ya que esta red social lo prohíbe. Tampoco se pueden poner en pausa. Además, es complicado transmitir en vivo una grabación preparada y fabricada de antemano, ya que este proceso se realiza a través de micrófonos de smartphones (o a través de auriculares).5. Clubhouse se parece más a la radio con uno o varios presentadores en el mismo locutorio. Cualquier oyente puede llamar e intervenir en transmisión en vivo, para lo que existe un botón levantar la mano. Si el presentador lo considera oportuno, le permitirá participar a este usuario, pero solo los oradores (uno o varios) pueden hablar sin restricciones.6. Facebook ya empezó a desarrollar un análogo de Clubhouse. No se descarta que esta red social lance este servicio y lo integre con WhatsApp. Así que todo el mundo podrá seguir con más facilidad la actividad de sus amigos y conocidos.7. Los expertos enfatizan que el interés hacia Clubhouse parece bastante raro. Los usuarios en masa se oponen a los mensajes de voz en los servicios de mensajería, pero esta aplicación va atrayendo cada vez a más usuarios.8. Clubhouse se parece más a podcasts en tiempo real. Otros lo comparan con Twitch o Zoom, pero sin vídeo.9. Puedes planificar actividades de antemano y agregarlas en la agenda. Se produce mucho contenido simultáneamente, pero es posible elegir uno.10. A pesar de que Clubhouse se orienta en mensajes de voz, es una de las preferidas por los músicos, quienes organizan sus conciertos en vivo en esta red social.La nueva red social Clubhouse fue lanzada en marzo de 2020 por Alpha Exploitation Co. y rápidamente consiguió adeptos. El aumento de nuevos usuarios se produjo después de un tuit de Musk. El 31 de enero, escribió en Twitter: "En el Clubhouse esta noche a las 22 horas Los Ángeles".

