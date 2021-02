https://mundo.sputniknews.com/20210218/bill-gates-sugiere-como-combatir-las-nuevas-cepas-del-coronavirus-1107936721.html

Bill Gates sugiere cómo combatir las nuevas cepas del coronavirus

Bill Gates sugiere cómo combatir las nuevas cepas del coronavirus

Según Bill Gates, una tercera dosis de las vacunas contra el coronavirus podría prevenir los casos graves de las enfermedades causadas por las nuevas cepas... 18.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-18T16:05+0000

2021-02-18T16:05+0000

2021-02-18T15:59+0000

mutación del coronavirus

vacuna contra coronavirus

eficacia

bill gates

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0f/1093137087_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_dacb26e0366e32f62510eec35b844617.jpg

"La discusión ahora es si necesitamos una cobertura súper alta de la vacuna actual, o si necesitamos una tercera dosis que sea igual, o si necesitamos una vacuna modificada", señaló Gates en declaraciones al canal CBS news.El empresario explicó que las empresas que tienen vacunas en Estados Unidos están estudiando la posibilidad de hacer esa modificación y añadirla "para que las personas que ya se han vacunado dos veces tengan que ponerse una tercera". "Creo que es razonablemente probable que tengamos una vacuna ajustada para asegurarnos de que, cuando estas variantes lleguen a EEUU, no se escapen de la protección de la vacuna". Mientras tanto, si el coronavirus no se erradica, podrían necesitarse más vacunas en el futuro, aunque no cada año, agregó Bill Gates.Los científicos rusos, a su vez, elaboraron una tecnología que permite desarrollar "de manera muy rápida" nuevas vacunas contra mutaciones del coronavirus, anunció Alexandr Guintsburg, director del Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, donde se desarrolló la vacuna Sputnik V.La Comisión Europea (CE) lanzó el 17 de febrero un programa bautizado HERA Incubator, creado para estudiar nuevas mutaciones del coronavirus.

/20210215/que-es-exactamente-la-tasa-de-eficacia-de-una-vacuna-1106774809.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

mutación del coronavirus, vacuna contra coronavirus, eficacia, bill gates, salud