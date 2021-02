https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107958502.html

Venezuela pide a Guyana retomar el camino del Acuerdo de Ginebra sobre el Esequibo

Venezuela pide a Guyana retomar el camino del Acuerdo de Ginebra sobre el Esequibo

CARACAS (Sputnik) — Guyana debe retomar el camino del Acuerdo de Ginebra para dirimir el diferendo sobre el Esequibo, y no ser cómplice del despojo de ese... 18.02.2021

américa latina

esequibo

guyana

venezuela

Rodríguez dijo que su país siempre ha estado dispuesto a resolver la controversia por la vía diplomática, pero no renunciará a la Guayana Esequiba."Reafirmamos la voluntad del Gobierno de Venezuela dirimir las controversias como se deben dirimir por la diplomacia, por la negociación pacífica, pero muy firmes en nuestra determinación de defensa de la Guayana Esequiba, de la cual no tenemos ni una pizca de duda de que es irrenunciable e inexpugnablemente territorio de Venezuela", sostuvo.La vicepresidenta señaló que el intento de despojar a Venezuela de la Guayana Esequiba representa un crimen de agresión, del cual ahora participa la Corte Internacional de Justicia (CIJ)."Se llevó a Venezuela a la Corte Internacional de Justicia sin que Venezuela haya otorgado como corresponde su consentimiento como Estado soberano. Ningún funcionario de las Naciones Unidas está autorizado a subrogarse la soberanía de país alguno", comentó.La CIJ se declaró competente el pasado 18 de diciembre para juzgar la validez del Laudo Arbitral de 1899, a petición de Georgetown, en el que se estableció la frontera entre Venezuela y Guyana, localizada en la región del Esequibo.El Gobierno venezolano rechazó el fallo de la CIJ, al considerar que la decisión no le corresponde a ese organismo, sino que se debe tomar mediante el diálogo y el Acuerdo de Ginebra de 1966.En 1966, Venezuela y Guyana firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Georgetown introdujo en 2018 una demanda ante la CIJ en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.Para el próximo 26 de febrero, está previsto que la CIJ realice una videoconferencia sobre el diferendo del Esequibo, una zona que posee grandes reservas de petróleo.

