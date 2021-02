https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107957628.html

Director de 'La Llorona' afirma hay que perder el miedo para avanzar como cine

SAN SALVADOR (Sputnik) — El cine hecho en Centroamérica comenzará a despegar cuando deje de temerle a expresarse, dijo a Sputnik el realizador guatemalteco... 18.02.2021

estilo de vida

cine

arte y cultura

"En primera hace falta que se nos quite el miedo de la expresión: ese miedo a que la gente se exprese es lo primero que hace que no avancemos como industria", recalcó Bustamante en diálogo con esta agencia, a propósito del precursor éxito de 'La Llorona'.La cinta narra cómo el fantasma de Alma, una mujer indígena asesinada tras ver morir a sus hijos a manos de militares, acosa a un general juzgado 30 años después por crímenes de lesa humanidad, y que resulta absuelto.El tercer largometraje de Bustamante ya ganó el premio Satellite de la International Press Academy (IPA), está nominada a los Globos de Oro y entró a la lista de precandidatos a los premios Oscar, un hito para la cinematografía regional.El cineasta define 'La Llorona' como un "película catarsis" para el público de Guatemala, donde aún sangran las heridas de una guerra civil (1960-1996) que dejó relatos como las que narra este thriller político con toques de realismo mágico.Esta película se inspira en la leyenda mesoamericana de La Llorona, que Bustamante se propuso contar sin el aura machista y misógina con que son enfocados muchos espectros femeninos, en contraposición con el encanto seductor de los monstruos masculinos.Para ello, el realizador confió nuevamente en la actriz María Mercedes Coroy, con quien ya trabajó en Ixcanul (2015) y que tenía los recursos histriónicos y el bagaje espiritual para darle vida a Alma."María Mercedes tiene esa fuerza de poder, con muy poco, expresar muchas cosas con su físico, sus ojos, con esa mirada que tiene como muchas otras vidas detrás. Si le das el tiempo tiene la capacidad de hablarte incluso con el pelo", explicó Bustamante.Además, el creador señaló que Coroy es heredera de un legado familiar de mujeres que vivieron partes muy duras en la historia de Guatemala, y quiso darle la oportunidad de contar esas historias.Con películas caracterizadas por sus temas duros, como el tráfico de niños, la homofobia y la impunidad, Bustamante reivindicó la responsabilidad que tienen los cineastas con la generación de contenidos en tiempos en que se prioriza el entretenimiento."No estoy en contra del entretenimiento, el problema es cuando solo hacemos eso. El cine tiene una fuerza grande, somos un medio de gran impacto, popular y accesible", recalcó el artista, quien insistió en la necesidad de una voz propia para contar las historias.Al respecto, recordó que tras sus primeros éxitos se reunió con un grupo de empresarios guatemaltecos, que le dijeron -textualmente- que comenzarían a apoyar al cine, porque se percataron que de lo contrario, los realizadores harían las películas que querían."Basados en esa responsabilidad, pues no quiero dedicarle 5 o 6 años de mi vida a algo que no sea trascendental", afirmó Bustamante, quien reivindicó además el poder del cine como industria económica, como fuente de empleos y desarrollo de talentos.Narrativa mayaAparte de los premios, Bustamante valora la buena acogida del público que ya vio 'La Llorona' en plataformas de "streaming" y las puertas que abre a la cinematografía local."Es un lujo cuando un país que nunca tuvo oportunidades llega hasta aquí", admite el realizador, enfocado actualmente en retribuir a la enseñanza de sus mentores de la mejor manera posible: contribuyendo a la formación y el desarrollo del cine en su país.En esa apuesta por fortalecer la industria cinematográfica en Guatemala, Bustamante promueve castings y espacios para la escritura, mientras visibiliza más cine de contenido, para que la audiencia aprenda a decodificar otros cánones.Aún así, el realizador criado en una comunidad de fuerte impronta originaria en Sololá (sudeste) y formado como cineasta en París, todavía espera el surgimiento de las voces mayas con una narrativa propia."Yo hablo desde mi narrativa de mestizo, que es una mezcla de todos estos universos, de la que me siento super-orgulloso. Pero que lo local se vuelva global es fuente de esperanza para que otras narrativas surjan", concluyó Bustamante.Por lo pronto, aparte de 'La Llorona' otras producciones centroamericanas ya comienzan a hacerse sentir en los circuitos internacionales de cine, como el documental salvadoreño "Imperdonable", sobre una relación gay entre dos pandilleros en prisión, otro de esos temas duros y necesarios de los que nadie debería temer contar.

cine, arte y cultura