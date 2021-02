https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107945039.html

Ministro de Defensa: Venezuela responderá de forma contundente a cualquier incursión

Ministro de Defensa: Venezuela responderá de forma contundente a cualquier incursión

CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela se encuentra en alerta para contener cualquier incursión en su territorio, advirtió el... 18.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-18T17:45+0000

2021-02-18T17:45+0000

2021-02-18T17:52+0000

colombia

vladimir padrino lópez

américa latina

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/108703/53/1087035325_0:376:7190:4420_1920x0_80_0_0_5f136fba3824f9aaa2f83aeadf731e92.jpg

"Es importante dejarle claro a Iván Duque [presidente de Colombia] que no vamos a caer en provocaciones ni engaños, pues conocemos bien su oscura trayectoria en la construcción de falsos positivos, pero tenga la certeza que cualquier intento de violación a nuestro territorio nacional tendrá una reacción contundente como ha sido hasta hoy (…) Estamos alertas", indicó el ministro de Defensa.Esta declaración se produce luego de que el Gobierno colombiano anunció la creación de un comando élite presto para combatir a grupos armados que, dicen, se refugian en Venezuela, en zona de frontera con Colombia.Padrino López desmintió esta afirmación y aseguró que los cuerpos de seguridad del Estado no admiten la presencia de ningún grupo irregular extranjero en su territorio.En tal sentido, advirtió que quienes sean detectados irregularmente en su país serán neutralizados o expulsados por los cuerpos castrenses.El ministro de Defensa denunció que Colombia se ha convertido en un campamento de grupos irregulares que se entrenan con el objetivo de atacar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.En cuanto al estatuto aprobado por Duque para regularizar la situación de los migrantes venezolanos, indicó que se trata de una medida estrafalaria e incoherente, pues a su juicio Colombia no puede ofrecer ayuda humanitaria ni a los residentes de su país."Pretendes ahora lavarte la cara y recibir a los venezolanos con un estatuto estrafalario de asistencia humanitaria, cuando ni siquiera puedes darle la asistencia humanitaria al pueblo de Colombia, más de 58.000 fallecidos por la COVID-19, tienes en tu propio territorio (…) Iván Duque no te equivoques con nosotros", agregó.El funcionario venezolano señaló que acusar a Venezuela de ser albergue de terroristas o grupos armados es una antigua estrategia de Colombia para distraer a la opinión pública.Por ello, la fuerza armada, destacó el ministro, ha estado en las últimas semanas evaluando las amenazas que afronta el país.Además, ratificó que el Gobierno de Venezuela está apegado al acuerdo de Ginebra para dirimir las diferencias con Guyana por el territorio Esequibo y sostuvo que la fuerza armada está trabajando en el desarrollo de la fachada atlántica ordenada por el Ejecutivo para defender su territorio.

/20210128/de-que-se-trata-la-operacion-octubre-rojo-denunciada-en-venezuela-1094254868.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

colombia, vladimir padrino lópez, venezuela