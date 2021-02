https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107938762.html

El Gobierno de México pide a la población ahorrar energía ante escasez de gas

El Gobierno de México pide a la población ahorrar energía ante escasez de gas

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México pidió a la población ahorrar energía, incluso con paros técnicos en las empresas, para enfrentar la escasez... 18.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-18T16:44+0000

2021-02-18T16:44+0000

2021-02-18T16:51+0000

texas

gas

américa latina

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/108295/61/1082956109_0:77:1921:1157_1920x0_80_0_0_7118ddf083516df124838e113536d519.jpg

"Queremos que nos ayuden (…) consumiendo menos sobre todo en los horarios de mayor consumo, en lo que llaman los picos de consumo, este periodo de tiempo desde las 18:00 [00:00 GMT] hasta las 23:00 [05:00 GMT]", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa.El gobernante añadió que había sido superada la emergencia por el congelamiento de gasoductos que desde el 15 de febrero causó apagones en los estados del norte del país, fronterizos con EEUU, y obligó a cortes de energía eléctrica aleatorios en otros 12 estados del centro y sur para compensar la caída en la generación de plantas que operan con ese energético."Ya pasamos lo peor", dijo el jefe de Estado al convocar además a usuarios industriales a realizar "paros técnicos".La estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el déficit de generación de electricidad en las plantas de ciclo combinado, que operan con gas natural, está siendo compensado con la generación de presas hidroeléctricas, y plantas que operan con diésel y combustóleo (fueloil).Explicó que postergó el llamamiento para evitar "una alarma mayor que nos iba a generar una situación más complicada".Alrededor del 70% de gas natural que se consume en México es importado, sobre todo de EEUU; y el país petrolero latinoamericano es destino del 20% de las exportaciones estadounidenses de ese hidrocarburo.Plan de contingenciaEl Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) realizó cortes de energía aleatorios programados de media hora en zonas del centro y sur del país, para suministrarla a los estados del norte que padecen bajas temperaturas como el vecino estadounidense de Texas.El Cenace, operador independiente que administra el mercado eléctrico mayorista mexicano, público y privado, administró la energía producida por todas las plantas de generación con fuentes diferentes al gas natural, para lograr el balance entre el suministro y la demanda de electricidad.Funcionarios de la CFE explicaron junto al mandatario que un 64% de la generación de energía eléctrica en México dependen del gas natural, sobre todo importado de Texas.Ese gas es producido sobre todo en campos de esquisto (shale) con la polémica fractura hidráulica de rocas (fracking), tecnología que el actual Gobierno mexicano ha prohibido en sus campos rocosos de los desiertos y sierras del norte del país.El informe de la CFE señaló que la generación de electricidad con gas natural es menor en otros países: un 38% en EEUU, un 21% en Japón, y solo 8% en China.De esta forma pidió a la población que si se puede "apagar uno o dos focos, lo que no sea tan indispensable", todos ayuden, como lo han hecho siempre.Finalmente, comentó que no ha prosperado la iniciativa del gobernador de Texas, Greg Abbott, para prohibir la venta de gas natural fuera de ese estado.El jefe del Ejecutivo apuntó que "la propuesta del gobernador de Texas no se aprobó".Explicó que hay posturas distintas a la de Abbott en EEUU, y que las autoridades mexicanas hacen gestiones diplomáticas para que no se lleve cabo la cancelación de exportaciones texanas.

/20210217/1107882290.html

/20210215/esto-costara-a-mexico-el-golpe-provocado-por-el-desabasto-de-gas-estadounidense-1106881451.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

texas, gas, méxico