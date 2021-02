https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107938457.html

Aduana italiana desmiente bloqueo en Milán de lote de Sputnik V destinado a San Marino

Aduana italiana desmiente bloqueo en Milán de lote de Sputnik V destinado a San Marino

La información del bloqueo de la carga fue publicada por el periódico local La Serenissima.El 16 de febrero, fuentes parlamentarias de San Marino comunicaron a Sputnik que las autoridades del país planean autorizar el uso de la vacuna rusa contra el coronavirus para vacunar a la población.San Marino, que se encuentra anclado en el territorio de Italia, no puede contar con un suministro centralizado de vacunas contra el coronavirus a través de la Unión Europea, de la que no es miembro.En enero las autoridades médicas de San Marino y el Ministerio de Salud de Italia llegaron a un acuerdo, según el cual las autoridades italianas suministrarían fármacos para vacunar a 25.000 personas de este pequeño país, que tiene una población de poco más de 33.000 ciudadanos.Sin embargo, por el momento esos suministros no se han llevado a cabo y San Marino no pudo comenzar la campaña de vacunación de su población contra el coronavirus.Ante esa situación, las autoridades de San Marino comenzaron a estudiar la posibilidad de usar el fármaco ruso Sputnik V para la vacunación masiva y establecieron los contactos necesarios, en particular, con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) que promueve la vacuna en el mercado internacional.

