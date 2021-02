https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107937962.html

EAU envía 20.000 dosis de vacuna Sputnik V a Gaza

TEL AVIV (Sputnik) — Emiratos Árabes Unidos (EAU) donó a la Franja de Gaza unas 20.000 dosis de vacunas rusas contra COVID-19, informó la agencia de noticias... 18.02.2021, Sputnik Mundo

Las dosis fueron enviadas por iniciativa de Mohammad Dahlan, un político de Al Fatah exiliado, que vive en Abu Dhabi. Dahlan es considerado un rival clave del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmúd Abás.El exministro de Salud de la ANP, Jawad Tibi, dijo que las vacunas llegaron a los EAU hace siete días. Se suponía que iban a ser trasladadas a la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah, con Egipto, pero aún no han cruzado debido a las inclemencias del tiempo.La información fue confirmada por el funcionario de salud de Hamás, Munir Bursh, al diario The Times of Israel, aunque dijo que aún no hay una fecha definida para la llegada de las vacunas.

