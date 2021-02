https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107912447.html

Pérez dice que no apoyaría en segunda vuelta electoral de Ecuador ni a Lasso ni a Arauz

Pérez dice que no apoyaría en segunda vuelta electoral de Ecuador ni a Lasso ni a Arauz

QUITO (Sputnik) — El candidato presidencial del movimiento indígena ecuatoriano, Yaku Pérez, dijo que no apoyará ni a Andrés Arauz ni a Guillermo Lasso, en... 18.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-18T00:34+0000

2021-02-18T00:34+0000

2021-02-18T00:34+0000

américa latina

yaku pérez

elecciones presidenciales en ecuador (2021)

andrés arauz

guillermo lasso

ecuador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1094366447_0:0:2827:1590_1920x0_80_0_0_d8484678298f6430d37d5818cdee39b9.jpg

El candidato indígena añadió que "el Consejo Nacional Electoral en complicidad con la delincuencia organizada que está operando desde Bélgica (en referencia al expresidente Rafael Correa), intentan sabotear y boicotear […] porque saben que en el rato que se aperturen las urnas se destapa el grillo de corrupción, trampa, engaño y fraude".Pérez, que representa a Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), disputa, voto a voto, el pase al balotaje del 11 de abril con el candidato de la Alianza derechista Creando Oportunidades (CREO)-Partido Social Cristiano (PSC), Guillermo Lasso.En la primera vuelta electoral triunfó Andrés Arauz, que es el candidato del expresidente Correa (2007-2017).El candidato indígena, que sostiene ser objeto de fraude electoral, dijo que no se va rendir y que está seguro de que ganará su pase a la segunda vuelta.Además, calificó a los comicios del 11 de abril como "una caricatura de transparencia electoral", al criticar que el CNE no haya aprobado su solicitud para abrir las urnas en 17 provincias.MovilizaciónPérez también dijo que participará en una movilización nacional para exigir que el CNE recuente los votos en esas 17 provincias.Su anuncio se produce luego de que el pleno del CNE no obtuviera los votos necesarios para abrir las urnas en 17 provincias.En la misma conferencia de prensa, el coordinador nacional del movimiento Pachakutik, Marlon Santi, confirmó que el miércoles empezó la movilización indígena hacia Quito (norte) desde la provincia de Loja (sur), fronteriza con Perú.La denominada Marcha por la Paz en Democracia espera llegar a Quito el 27 de febrero, según el recorrido diseñado por las organizaciones indígenas.El miércoles Pérez pidió oficialmente, mediante oficio al CNE, que se suspenda el escrutinio de los comicios del 7 de febrero y se reabran las urnas en 17 provincias.

/20210217/1107902409.html

/20210212/elecciones-en-ecuador-la-disputa-tiene-lugar-entre-modelos-antagonicos-1102488344.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

yaku pérez, elecciones presidenciales en ecuador (2021), andrés arauz, guillermo lasso, ecuador