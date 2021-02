https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107911993.html

Colombia inicia vacunación contra COVID-19 entre el alivio y las críticas

Colombia inicia vacunación contra COVID-19 entre el alivio y las críticas

BOGOTÁ (Sputnik) — Aquel refrán popular que reza "la justicia tarda, pero llega" calza como anillo al dedo en Colombia al inicio de la vacunación masiva contra... 18.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-18T00:14+0000

2021-02-18T00:14+0000

2021-02-18T00:14+0000

américa latina

vacuna contra coronavirus

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1107911937_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_839012f057a8dac091a2b87fffd6b81e.jpg

Si bien supuso un alivio para muchos, también ha sido motivo de críticas de aquellos que cuestionan la demora en adquirir el biológico por parte del Gobierno, que ahora enfrenta también pullas de mandatarios locales que piden dosis para sus regiones.El reflejo de la situación se vivió justamente en la mañana del miércoles, luego de que la enfermera Verónica Machado, quien trabaja en el Hospital Universitario de la ciudad de Sincelejo (norte), se convirtiera en la primera persona en ser vacunada contra el COVID-19 en Colombia."Este proceso requiere que dejemos atrás mezquindades, noticias falsas y muchas veces mensajes tendenciosos que hemos visto. Durante muchos meses algunos decían que no había ninguna negociación de las vacunas, que las vacunas no existían, que los equipos técnicos no hablaban inglés; algunos se atrevieron a decir que la vacunación solamente llegaría en el 2023", dijo el presidente Iván Duque tras celebrar, en Sincelejo, la vacunación de Machado.No cabe duda de que las palabras del presidente muestran la temperatura de la situación política en el país, donde integrantes de diferentes partidos no pierden oportunidad para, aún en medio de la pandemia, tirar dardos al Gobierno central de cara a las elecciones presidenciales de 2022, para la cual ya muchos hacen campaña.Reparos a distribuciónEl lunes, Colombia recibió en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, las primeras 50.000 dosis de vacunas por parte de la farmacéutica Pfizer, pero al día siguiente la alcaldesa de la capital, Claudia López, una de las más fuertes críticas de la administración de Duque, hizo reparos al proceso de distribución."Así como las vacunas salen para Montería (norte) y Sincelejo, lo cual nos alegra, pueden salir de una vez también para el centro logístico, para que puedan llegar a los siete hospitales de Bogotá cuya logística, plan de vacunación, mesa de coordinación y simulacros están listos", escribió López en Twitter.La crítica fue incluso más aguda en otro mensaje en esa red social, en el que la funcionaria señaló que aunque la Alcaldía de Bogotá respeta las predilecciones políticas de Presidencia "para tomarse la foto de la primera vacunación en la ciudad de su preferencia", ese hecho "no debería retrasar la distribución de vacunas a otras ciudades, y mucho menos a la ciudad donde aterrizaron y está todo listo para empezar".Al respecto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, respondió diciendo que el plan de inmunización es una maratón, y no los cien metros planos."Alcaldesa: que se arranque en una ciudad de provincia tiene gran carga simbólica en un país de regiones. Tendremos un segundo día de grandes ciudades con el mensaje correspondiente y los acompañaremos", espetó Ruiz.De hecho, Bogotá, junto con Medellín (noroeste) y Cali (suroeste), así como otras cuatro ciudades, recibirán sus respectivas vacunas este jueves, mientras que a 23 municipios más llegarán entre este viernes y el próximo martes.Demora en vacunaciónSegún datos del Ministerio de Salud, Colombia reportó el martes 4.049 casos más del nuevo coronavirus (causante de la enfermedad COVID-19) y 163 fallecidos, con lo cual el número total de contagios llega a 2.202.598 y el de decesos a 57.949, pero contrario a otros países de la región, ha sido uno de los más demorados en comenzar la inmunización.Ruiz también ha debido "capotear toros" (soportar críticas) que desde la oposición cuestionan esa demora, y la ha justificado en el hecho de que el Gobierno central, por mandato constitucional, no podía financiar las vacunas, sino esperar hasta su tercera fase de ensayos para poder adquirirlas.Colombia ya ha comprado de manera bilateral un total de 61,5 millones de dosis de las vacunas fabricadas por diversas farmacéuticas: diez millones de dosis a Pfizer, diez millones de dosis al laboratorio británico AstraZeneca, nueve millones de dosis a Jansssen, diez millones de dosis a Moderna y 2,5 millones de dosis a Sinovac.Asimismo, prevé recibir más de 20 millones por medio del mecanismo Covax, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, y tiene un acuerdo de confidencialidad firmado con Rusia para adquirir 2,5 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, las cuales son necesarias para completar la cobertura requerida en el país, que prevé inmunizar contra el COVID-19 a 35 millones de habitantes al cierre de 2021.Show mediáticoPara este sábado se espera la llegada de 192.000 dosis más de la fabricante china Sinovac, como parte de la jornada inicial de vacunación masiva en el país, hecho mismo que en lugar de generar esperanza al parecer crea desconfianza en aquellos que ven en el proceso un show mediático encabezado por el Gobierno."La puesta en escena del Gobierno para iniciar la vacunación […] solo ayuda a crecer la desconfianza en la vacuna. La campaña debería estar asociada a los médicos y no a los políticos, la van a vinagrar", sentenció en redes el conocido periodista local Pascual Gaviria.Mientras los sablazos van y vienen, el Gobierno continuó en la tarde del miércoles la jornada de vacunación masiva en Montería, ciudad vecina de Sincelejo, donde inmunizó a la médica intensivista Clara Inés Patiño, quien ha estado en la primera línea de atención de pacientes con COVID-19.Al respecto, el ministro Ruiz señaló que este evento simbólico es una oportunidad para decirle a los colombianos que se vacunen sin dudarlo.Un llamado que ha cobrado fuerza en las últimas semanas ante la prevención expresada por 55,8% de personas que en diciembre último participaron en una encuesta del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y que señalaron que no se vacunarán por temor a efectos secundarios.

/20210217/el-comienzo-de-la-vacunacion-masiva-en-colombia-1107880155.html

/20210216/que-paises-lideran-la-vacunacion-contra-el-covid-19-en-america-latina-1107062502.html

/20210209/vox-populi-que-se-dice-sobre-covid-19-en-brasil-colombia-uruguay-y-mexico-1094381411.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Andrés Pachón https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

Andrés Pachón https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Andrés Pachón https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

vacuna contra coronavirus, colombia