https://mundo.sputniknews.com/20210217/un-nuevo-aliado-para-combatir-al-covid-19-las-zapatillas-con-velcro-1107910144.html

Un nuevo aliado para combatir al COVID-19: las zapatillas con velcro

Un nuevo aliado para combatir al COVID-19: las zapatillas con velcro

Debido al coronavirus y los protocolos implementados para contener su propagación, los maestros argentinos no pueden atar las zapatillas de los alumnos, y el... 17.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-17T23:17+0000

2021-02-17T23:17+0000

2021-02-17T23:17+0000

américa latina

vuelta a clases

educación

buenos aires

argentina

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1107910077_0:202:2859:1810_1920x0_80_0_0_3a88e4756d7e5477d01ee888711a03c1.jpg

Este miércoles 17 de febrero comenzaron las clases para los estudiantes de nivel inicial y primer ciclo de nivel primario en la Ciudad de Buenos Aires. Los protocolos exigen que las maestras respeten el distanciamiento de al menos 1,5 metros y se acerquen lo menos posible a los niños. Como son pequeños, muchos de ellos aún no saben atarse los cordones, uno de los motivos por los que los docentes se acercaban a ayudarlos en condiciones normales. Ahora el velcro aparece como la ayuda, porque el acercamiento deberá evitarse.Para el caso de Nivel Inicial, y teniendo en cuenta el grado de autonomía de las niñas y niños, el protocolo prevé que cuando no se pueda cumplir con la distancia, se deberá intensificar el uso de tapaboca, mascarilla, ventilación, lavado frecuente de manos, limpieza y desinfección."El simple hecho de no poder ayudarlos a atar los cordones va a influenciar en el vínculo y va a exigir más autonomía de los chicos. Por eso el maestro tiene el desafío este año de apoyarse mucho más en la palabra para sostener y acompañar a los chicos", dijo a Clarín la maestra y psicóloga infantil María José Anaya.En ese contexto, los comercios de deportes y tiendas de zapatillas han registrado un aumento en las ventas en CABA, informó el periódico argentino."Se venden más los de velcro que los acordonados y los que vienen con cierre por una cuestión de comodidad y simpleza a la hora del calce, en una proporción de 70/30. Es una preferencia de los padres de niños de hasta los 7 años", comentó a Clarín la empresa de calzado Grimoldi.Las zapatillas más buscadas para uso escolar son "los modelos más discretos de velcro en color blanco o negro. Las marcas que más se llevan son Puma, Adidas y Nike. El mes de febrero hasta los primeros días de marzo es la época en la que más vienen a comprar y esta semana se potenció gracias a las promociones bancarias", dijo a Clarín una empleada de la tienda Dexter.

/20210216/termino-la-cuenta-regresiva-vuelven-las-clases-presenciales-en-argentina-1107853616.html

/20200921/educacion-el-derecho-que-es-un-privilegio-en-tiempos-de-covid-19-en-america-latina-1092848123.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

vuelta a clases, educación, buenos aires, argentina, sociedad