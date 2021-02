https://mundo.sputniknews.com/20210217/soldado-colombiano-con-sindrome-de-estocolmo-se-encarino-con-sus-captores-1107892395.html

Soldado colombiano con síndrome de Estocolmo se "encariñó" con sus captores

Un joven soldado del Ejército colombiano sorprendió a Colombia al confesar que, después de pasar trece días secuestrado por la guerrilla Ejército de Liberación... 17.02.2021, Sputnik Mundo

américa latina

guerrilla

ejército de liberación nacional (eln) de colombia

colombia

Desde que fue descrito en 1973 por el psiquiatra sueco Nils Bejerot, el síndrome de Estocolmo fue registrado en infinidad de secuestros en los que las víctimas acabaron simpatizando o hasta defendiendo a sus captores. Un último y llamativo de caso acaba de darse en Colombia, donde un soldado del Ejército asegura haberse "encariñado" con los guerrilleros que lo tenían prisionero.Yonny Andrés Ospino Castillo, un joven soldado de 19 años, había sido secuestrado el 2 de febrero en la región del Catacumbo, en la zona noreste del departamento de Norte de Santander. El efectivo, que revistaba Batallón Energético Vial N°10 del Ejército colombiano, circulaba en camioneta por una zona rural junto a otro agente, Jesús Alberto Muñoz Segovia.Según informó la fuerza del orden, los dos soldados fueron interceptados por hombres armados que los secuestraron. Resultaron ser integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que el 12 de febrero difundieron un vídeo en el que mostraban que los soldados estaban en buen estado sanitario y anunciaban la voluntad del grupo armado de negociar una liberación.Los agentes quedaron en libertad el lunes 15 de febrero, tras trece días en cautiverio, ante una comisión humanitaria conformada por integrantes de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la Iglesia Católica.Los secuestrados volvieron a casa en buen estado físico, aunque Ospino Castillo sorprendió al declarar ante medios colombianos que lo consultaron a pocos minutos de recuperar la libertad."Yo me sentía como amañado con ellos. La verdad, yo no tengo nada que decir, así algo malo, o que me hayan dado mal trato", dijo el joven a los periodistas.El sentimiento del agente fue todavía más llamativo cuando fue consultado sobre el sentimiento que lo invadía en momentos en que podía volver a ver a su familia.Según consignó el diario colombiano El Tiempo, los dos soldados fueron sometidos a chequeos médicos y psicológicos luego de su cautiverio, con el objetivo de que puedan retornar a sus actividades habituales.Pareciera ser un caso de síndrome de Estocolmo, que le hace sentir un inusitado afecto por las personas que lo tenían cautivo por la fuerza. En un vídeo difundido días antes de la liberación por el ELN a modo de "prueba de vida", el joven soldado aparecía comiendo y charlando junto a los guerrilleros y, por momentos, hasta esbozando una sonrisa.

