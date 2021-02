https://mundo.sputniknews.com/20210217/remontada-epica-en-australia-nadal-pierde-ante-tsitsipas-tras-desperdiciar-una-ventaja-de-dos-sets-1107879963.html

Remontada épica en Australia: Nadal pierde ante Tsitsipas tras desperdiciar una ventaja de dos sets

El ambiente estaba caldeado en la pista del Rod Laver Arena. Qué menos cuando el calor del verano australiano aprieta. Grados que aumentan a medida que se acerca la batalla. No todos los días se enfrentan dos de los 10 mejores tenistas del momento. El motivo fueron los cuartos de final del Open de Australia. Los contendientes, el español Rafa Nadal, número dos del mundo, y el griego Stefanos Tsitsipas, sexto en la tabla. El objetivo, un puesto en las semifinales del primer Grand Slam del año. Uno alcanzaría dicha ronda. El otro, un jarro de agua fría. La noche del miércoles 17 de enero, el hielo le tocó a Nadal.El tenista de Manacor fue apeado del torneo en cinco sets tras adelantarse en el luminoso. Y es que Nadal entró a pista en modo ciclón. Tras unos primeros juegos de igualdad, el campeón de Australia 2009 se hizo con el control del aglomerado de Melbourne. Nadal optó por cargar el juego de su rival por el lado del revés. A base de bolas altas, el mallorquín desplazaba al heleno de lugar para después rematarlo. Los golpes de Tsitsipas no le hacían daño. El número dos del mundo volaba sobre la línea de fondo hacia sus séptimas semifinales en Australia.El partido recordaba a aquel duelo entre ambos en 2019 en el Rod Laver Arena. Tsitsipas solo pudo arañar seis juegos a Nadal. En dos sets, el ateniense solo había ganado cinco. Pero, la situación comenzó a cambiar en el tercer set. El mallorquín seguía fuerte, pero el griego armó el brazo. Sus prestaciones al saque mejoraron, no tanto al resto. Sin embargo, le valió para llegar al desempate. Aquí, se jugaba su supervivencia. Nadal la victoria. Los nervios hicieron mella en los dos. El español falló un smash claro en la red, el cual alteró el destino del encuentro. Dos errores no forzados más del de Manacor entregaron el set a Tsitsipas. Entonces, todo cambió.A partir de ese punto, el griego se liberó. Su nivel al revés mejoró, pero fue la derecha la que le permitió rengancharse al partido. Por primera vez, Nadal sufría ante el heleno. El juego agresivo del número seis del mundo llevaba al límite al servicio de su rival. Al final, lo rompió para hacerse con la cuarta manga.En el último y definitivo set, los dos desplegaron su mejor tenis. Nadal empezó a restar mucho más adelantado los segundos servicios del griego. Tsitsipas siguió a lo suyo. Ambos sacaban adelante sus turnos de saque sin mayor problema. La victoria pasaba por quien pudiese apuntarse un juego al resto. Ese fue el de Atenas. En el duodécimo juego, el griego sacó para ganar. El mallorquín forzó sus opciones, incluso tuvo una bola de rotura a su favor. Sin embargo, Tsitsipas no se amedrentó y cerró el choque en el tercer punto de partido que tuvo. "3-6, 2-6, 7-6, 6-4 y 7-5", sentenció el marcador.Con un paralelo, el joven de 22 años hizo historia. Solo Federer y Fognini han sido capaces de levantar un 2-0 inicial ante Nadal. En rueda de prensa, el mallorquín alabó el nivel mostrado por su verdugo. "No ha sido suficiente esta vez. He tratado de luchar hasta el final, tuve buena actitud durante todo el partido y le doy todo el crédito a él, que subió mucho su nivel después de las dos primeras mangas", reconoce el mallorquín, quien regresará a Europa.Tsitsipas se enfrentará en semifinales al ruso Daniil Medvedev, número tres del mundo. Duelo entre dos promesas del tenis actual por un hueco en la final. Las llamas asomarán en el Melbourne Park.

