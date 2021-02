https://mundo.sputniknews.com/20210217/que-es-ansar-ala-la-agrupacion-que-suena-con-erradicar-a-eeuu-e-israel-1107908676.html

¿Qué es Ansar Alá, la agrupación que sueña con erradicar a EEUU e Israel?

EEUU eliminó el 16 de febrero al movimiento hutí de Yemen de la lista de grupos designados como terroristas extranjeros. Precisamente esta agrupación, que... 17.02.2021, Sputnik Mundo

Ansar Alá fue incluido en la lista de agrupaciones terroristas en los últimos días de la presidencia de Donald Trump, el 11 de enero de 2021. Sin embargo, con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca a finales de enero de 2021, la nueva administración anunció sus planes de reconsiderar esta decisión.El comunicado publicado el 16 de febrero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos pide al movimiento Ansar Alá detener su avance militar en la gobernación yemení de Marib y sentarse en la mesa de negociación. Si bien Washington efectivamente excluyó a los hutíes de la lista de terroristas, subrayó en dicho comunicado que "el asalto de los hutíes a Marib es la acción de un grupo que no está comprometido con la paz o con el fin de la guerra que aflige al pueblo de Yemen". Ansar Alá lleva años luchando contra el Gobierno de Yemen. Además, las fuerzas de Arabia Saudí no parece que tienen previsto dejar atrás su lucha armada y detener su reciente avance.La extensión del control de los hutíes, al día de hoyEl movimiento Ansar Alá está actualmente atacando las posiciones del Gobierno cerca de la ciudad de Marib. De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro de EEUU, alrededor de un millón de refugiados han abandonado sus hogares en Yemen. Ahora buscan refugio precisamente en la zona alrededor de Marib, que permanece bajo el control de las fuerzas leales al presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi, quien cuenta con el apoyo de Arabia Saudí.Al día de hoy, los hutíes controlan una gran parte del norte del país, incluida la capital, Saná. El movimiento Ansar Alá ha jugado un papel clave en la guerra civil que azota Yemen desde 2014. El conflicto ya se ha saldado con más de 230.000 víctimas mortales y ha desencadenado una grave crisis humanitaria en el país.La decisión de Estados Unidos de excluir a Ansar Alá de la lista de agrupaciones clasificadas como terroristas parece ser un desesperado intento de convencer a los hutíes de sentarse a la mesa de diálogo. Es un paso lógico, ya que en caso contrario los aliados de EEUU en la península arábiga tendrían que negociar con un grupo designado como terrorista. Washington considera que este paso podría allanar el camino al diálogo y el eventual fin de la guerra. Pero en EEUU hay quienes olvidan que Ansar Alá es una agrupación que tiene dentro de sus pilares el completo rechazo a la política exterior estadounidense en Oriente Medio, el fuerte repudio hacia el sionismo —como califican a la línea política de Israel— y ve una solución del conflicto en la expulsión de todas las fuerzas extranjeras del territorio de Yemen. Sobre todo, buscan expulsar a la coalición árabe liderada por Riad, aliado de Washington.La reciente ofensiva de los hutíes contra Marib es un hito en la guerra civil yemení, si se toma en cuenta que la zona de control de Ansar Alá no ha cambiado mucho en los últimos 3 años. Sin embargo, en comparación con 2015 los hutíes sí han perdido terreno en ese conflicto y ciertas zonas han quedado bajo el control de las fuerzas leales al presidente Hadi.Hermandad chiíCuriosamente, los hutíes controlan partes del territorio yemení que antes de 1990 formaban parte de la República Árabe de Yemen, también conocido como Yemen del Norte. Durante la presidencia de Alí Abdalá Salé, Yemen del Norte estableció buenas relaciones con Arabia Saudí —el principal enemigo de los hutíes en la actualidad— y otros países aliados de Washington en Oriente Medio. Con la reciente guerra civil, la configuración política ha cambiado de manera drástica. Salé tomó el lado de hutíes cuando el conflicto en Yemen comenzó, pero la alianza no continuó.Salé al fin y al cabo dio la espalda a los hutíes y volvió a establecer una alianza con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y hasta selló la paz con Hadi. La respuesta de los hutíes no se hizo esperar: acusaron a Salé de traición. El expresidente murió por la bala de un francotirador de Ansar Alá el 4 de diciembre de 2017.Otro pilar importante del movimiento es su filiación con el chiismo zaidí. La mayoría absoluta de los creyentes de chiismo zaidí viven precisamente en la zona controlada por los hutíes, que corresponde como ya se mencionó al territorio del antiguo Yemen del Norte. Los hutíes tienen buenas relaciones con Irán justo por el hecho de compartir las mismas creencias religiosas —la mayoría de los iraníes profesan la rama chií del islam— y por el rechazo hacia la política de Estados Unidos e Israel. De acuerdo con varias fuentes, Teherán apoya a los hutíes: en diciembre de 2014 Reuters informó que Ansar Alá recibía armamento del país persa. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales.Además, el principal rival político de Irán es Arabia Saudí —un país suní y aliado de EEUU— que también lucha contra los hutíes en Yemen. En otras palabras, Ansar Alá y la República Islámica de Irán se encuentran en el mismo bando en esta guerra fría de Oriente Medio. Ansar Alá tiene una agenda antimperialista e irredentista, lo que se refleja en su conflicto con Riad. Los hutíes a menudo castigan la presencia saudí en Yemen con ataques contra el territorio de esta potencia árabe.La yihad contra EEUU e IsraelDesde el punto de vista de Ansar Alá, los saudíes no representan el problema número uno. Los verdaderos enemigos de los hutíes son Estados Unidos e Israel. El eslogan oficial del movimiento hutí, que se usa en algunas ocasiones como su bandera, dice: Alá es grande, Muerte a Estados Unidos, Muerte a Israel, Maldición sobre los judíos, Victoria al islam. Los hutíes entienden que el armamento que los saudíes usan contra ellos proviene de Estados Unidos. De hecho, los estadounidenses libran una guerra subsidiaria contra Ansar Alá por el destino de todo Yemen. El movimiento hasta calificó Arabia Saudí de "un Estado títere de EEUU". En sus programas de televisión y radio los hutíes a menudo usan retórica que llama a la yihad contra EEUU e Israel.En las zonas que se encuentran bajo el control de Ansar Alá, los judíos se sienten amenazados, pero los hutíes aseveran que no tienen ningún problema con los judíos, sino con el sionismo. Dada la posición de Ansar Alá contra Israel, en Yemen hay judíos que apoyan a las fuerzas leales a Hadi.También hubo rumores de que incluso Corea del Norte respalda las actividades de los hutíes teniendo en cuenta su agenda antiestadounidense. La posibilidad de que los hutíes se sientan en la mesa de negociación con las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí y EEUU actualmente parece bastante lejana. En pocas palabras, el fin del conflicto armado en ese país todavía está lejos de resolverse.

