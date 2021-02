https://mundo.sputniknews.com/20210217/putin-sobre-cuestiones-actuales-en-visperas-de-elecciones-parlamentarias-1107892816.html

Putin sobre cuestiones actuales en vísperas de elecciones parlamentarias

Putin sobre cuestiones actuales en vísperas de elecciones parlamentarias

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien celebró una reunión online con los líderes de los grupos parlamentarios en la Cámara Baja, instó a proteger el... 17.02.2021, Sputnik Mundo

Putin sobre cuestiones actuales en vísperas de elecciones parlamentarias

Vladímir Putin expresó la confianza en que los partidos ocupen una posición de Estado firme y unánime a este respecto al señalar que "esta consolidación patriótica es necesaria, más aún para los partidos rectores que tienen tradición, ideología y una influencia real en la sociedad".El presidente de Rusia instó a dialogar con los ciudadanos que no siguen los acontecimientos políticos, con los de criterios opuestos a los oficiales y los de ánimos críticos. El jefe del Kremlin subrayó que es especialmente importante saber sostener diálogo "incluso con los más intransigentes opositores".El líder ruso aprovechó la ocasión para exponer sus criterios acerca de la libertad de expresión. Citó como ejemplo el reciente caso de Ucrania en el que los países occidentales aplicaron un doble rasero en el tema de la libertad de prensa al no pronunciarse sobre el cierre de tres canales de televisión prorrusos en el país eslavo.El pasado 2 de febrero el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, impuso sanciones por un período de cinco años a las cadenas opositoras 112.Ukraina, NewsOne y ZIK, así como a Tarás Kozak, miembro del partido prorruso Plataforma de Oposición Por la Vida y propietario de esos tres canales.Este 17 de febrero dicho partido comenzó la recogida de firmas a favor de la destitución del presidente Zelenski a raíz de su decisión de cerrar tres canales de televisión.En otros temasMoscú deja la puerta abierta temporalmente hasta que Estados Unidos decida si regresa o no al Tratado de Cielos Abiertos, declaró el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov en una entrevista con Sputnik.El viceministro recordó que Moscú podría revisar su decisión de iniciar el procedimiento de salida del tratado, si Washington muestra signos de reincorporarse al convenio. El diplomático afirmó que los preparativos internos para la retirada del acuerdo están en marcha.El experto ruso Andréi Kortunov opina que EEUU realmente puede conseguir reincorporarse a dicho tratado porque "existe cierta decisión provisional que podría satisfacer a Moscú".Según el experto, por cierto tiempo EEUU podría transmitir a sus aliados europeos la decisión sobre los temas que preocupan a Moscú. En tal caso, estima Andréi Kortunov, podría mantenerse la participación de Rusia en el tratado."La Cancillería rusa expuso dos condiciones: en primer lugar, Rusia debe tener la posibilidad de sobrevolar los objetivos militares norteamericanos en territorio de Europa. Y, en segundo lugar, los demás participantes del tratado deben ofrecer a Rusia garantías jurídicas de que no compartirán con EEUU las informaciones obtenidas", enfatizó Andréi Kortunov.EEUU abandonó el Tratado de Cielos Abiertos el pasado 22 de noviembre.En otro orden, EEUU coordinará con sus países aliados posibles sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2, luego de reportes sobre la reanudación de las obras, dijo la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.La administración norteamericana había hecho nuevas propuestas a Berlín. Se trata de la introducción de un mecanismo de paralización del tránsito del gas, en el caso de que Rusia viole los derechos humanos. Según palabras del experto ruso Serguúi Pravosúdov, "está claro que Alemania no va a aceptar eso que más parece un escupitajo".Alemania construye un gasoducto, proyecto en el que compañías suyas han invertido miles de millones de dólares, todo para que los norteamericanos cierren la llave y el gas no llegue a Alemania. Naturalmente que esta es una "propuesta del millón", apuntó con ironía Serguúi Pravosúdov.Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.

