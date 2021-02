https://mundo.sputniknews.com/20210217/nueve-especias-que-cambiaran-el-sabor-de-tus-platos-y-tu-vida-1107881603.html

Nueve especias que cambiarán el sabor de tus platos y tu vida

Nueve especias que cambiarán el sabor de tus platos y tu vida

Las especias no solo intensifican y realzan el sabor de las comidas, sino que también tienen propiedades que benefician la salud. Aquí te contamos cuáles son. 17.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-17T15:08+0000

2021-02-17T15:08+0000

2021-02-17T15:10+0000

estilo de vida

alimentación

comida

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1107881402_0:144:1920:1224_1920x0_80_0_0_56c6c766a028d34cbb14d80a97ca9afb.jpg

Esta popular especia estimula los procesos digestivos y tiene un excelente efecto sobre el tracto gastrointestinal. También mejora la circulación sanguínea, previene los coágulos sanguíneos, elimina las toxinas y tiene un efecto positivo en los procesos metabólicos, explica la nutricionista y doctora en medicina Natalia Denísova al periódico AiF. El alcaloide capsaicina, que da a los pimientos un sabor picante, es un potente antioxidante que protege contra el daño de las paredes celulares, previene el desarrollo de enfermedades cardiovasculares e incluso algunas formas de cáncer, apunta la especialista. Se considera un catalizador metabólico natural y por eso se recomienda para todos los que quieren perder peso, apunta la nutricionista. Los antioxidantes que lo componen ayudan a reducir los niveles de glucosa y colesterol en la sangre, a mejorar la circulación sanguínea y a producir lubricante para los cartílagos. Además, la canela tiene propiedades antimicrobianas. Un afrodisíaco natural, es decir, un producto que estimula el deseo sexual. También tiene un efecto beneficioso en el tracto gastrointestinal y ayuda a eliminar los calambres y el meteorismo. Según Denísova, es beneficioso para el sistema circulatorio ya que diluye la sangre, mejora su flujo hacia los tejidos y órganos y también previene la formación de coágulos sanguíneos debido al alto contenido de antioxidantes, vitaminas A, C, E, K, PP, hierro, calcio, magnesio y aceites esenciales.La raíz de jengibre actúa como antiespasmódico, analgésico, bactericida y antiinflamatorio al mismo tiempo. Además, es buena para la salud femenina. Se aconseja a las mujeres embarazadas consumir jengibre para reducir las náuseas durante la toxicosis, puntualiza Denísova.El jengibre calma y alivia la fatiga. El té con jengibre se toma si estás resfriado, tienes tos o rinitis. El jengibre también es rico en vitaminas y minerales. Su sabor picante se debe al gingerol, un fuerte antioxidante, continúa Denísova. No obstante, el jengibre marinado que se usa mucho en la cocina nipona no es tan eficaz ya que contiene demasiada sal y azúcar, afirma. Tiene un efecto antiséptico debido a su alto contenido en aceites esenciales y fitoncidas, por lo que el ajo en cualquiera de sus formas es un excelente remedio para los resfriados. Sin embargo, tiene otras propiedades menos conocidas, por ejemplo, puede reducir el nivel de azúcar en la sangre, disminuir el nivel de coagulación e incluso combatir las células tumorales debido a su alto contenido en tioles —antioxidantes capaces de neutralizar algunos carcinógenos—, enfatiza la doctora. El ajo también es rico en saponinas, que son sustancias conocidas por reducir los niveles de colesterol en sangre. Por su contenido en alicina, puede considerarse como afrodisíaco natural, agrega la dietista.Es un excelente antiespasmódico que tiene un efecto antiinflamatorio y evita la descomposición, la putrefacción y la fermentación. Los aceites esenciales de la hoja de laurel también son buenos para calmar el sistema nervioso.Los aceites esenciales de clavo tienen un efecto positivo sobre el sistema nervioso: calman, alivian la tensión y la irritabilidad, el cansancio y la fatiga. Además, el clavo aumenta el apetito y la producción de jugos digestivos, según la especialista. Esta especia ayuda en la lucha contra el exceso de peso, cataliza el metabolismo y elimina el exceso de líquido del cuerpo. También es buena para el sistema sanguíneo: ayuda a reducir el colesterol, disminuye la presión arterial, diluye la sangre y mejora la circulación. La sustancia activa de la cúrcuma —la curcumina—tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antisépticas. Es un buen remedio para calmar el sistema nervioso. Todavía Hipócrates en los siglos V-IV a. C. conocía sus propiedades y las usaba, por ejemplo, contra convulsiones y ansiedad. Además, elimina la congestión de los conductos biliares, acelera el proceso de regeneración, tonifica los vasos sanguíneos y reduce el riesgo de coágulos y mejora el apetito, explica Denísova. ¿Quién debe limitar las especias en su dieta?No deben abusar de las especias las personas con enfermedades gastrointestinales y propensas a las reacciones alérgicas, los niños y las mujeres embarazadas. Al contrario, para las personas mayores, el consumo moderado de especias no solo proporciona una dosis de sustancias benéficas —vitaminas, minerales, antioxidantes—, sino que también ayuda a aumentar el apetito y a diversificar el sabor.Además, el uso de especias reduce la cantidad de sal y azúcar en las comidas, lo que también tendrá un impacto positivo en la salud, concluye la especialista.

/20210205/disipan-un-mito-sobre-el-uso-de-las-especias-picantes-para-prevenir-infecciones-1094333086.html

/20210210/los-increibles-beneficios-de-la-canela-para-controlar-la-diabetes-1094391919.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

alimentación, comida