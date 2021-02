https://mundo.sputniknews.com/20210217/muere-el-exbanquero-francisco-luzon-tras-anos-de-lucha-contra-la-ela-1107867058.html

Muere el exbanquero Francisco Luzón tras años de lucha contra la ELA

Muere el exbanquero Francisco Luzón tras años de lucha contra la ELA

Economista de formación y fundador de su propia fundación para mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA, fue una persona clave en la transformación de... 17.02.2021, Sputnik Mundo

"La vida es lo más hermoso que tienes. Esto es lo que he aprendido desde que, a lo largo de 2014, me diagnosticaron ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad mortal y sin cura". Así describía el exbanquero su experiencia con la enfermedad en la web de su Fundación Luzón. La noticia le llegó a los 10 meses de iniciar su jubilación. Lejos de rendirse, emprendió lo que él consideró como "el mayor reto transformador" de su vida y creó su propia fundación para encontrar una cura. "Me dejé guiar por los dos valores que me han acompañado durante toda la vida: solidaridad y transparencia", manifestaba en su página web. Para llevar a cabo este proyecto, Francisco y su mujer analizaron la realidad de la ELA en España visitando cada hospital y reuniéndose con expertos, lo cual puso de relieve la escasa investigación, el desconocimiento y la desinformación que hay sobre esta enfermedad. Por ello, apostó por trabajar conjuntamente con asociaciones y fundaciones de todas las comunidades autónomas para crear una Comunidad Nacional de la ELA que facilitaran atención socio-asistencial, orientación y apoyo continuado a las personas afectadas. De esta manera, cada año la Fundación Luzón expone los datos sobre su avance en el Informe Observatorio ELA con el objetivo de hacer accesible la actualidad sobre la enfermedad.Francisco Luzón López fue un profesional de la banca durante más de tres décadas y participó en su transformación e internacionalización desde que inició su andadura en el sector en 1972, tanto en España como en Latinoamérica. Destacó sobre todo la compra de entidades en Brasil, país que Luzón consideraba clave para dominar el continente y ocupó los más altos cargos en el Banco Bilbao Vizcaya (BBV), Argentaria (anteriormente llamado Corporación Bancaria de España) y el Santander.Luzón fallece a los 73 años habiendo cumplido su meta, que fue dar visibilidad y mejorar las condiciones de vida de los enfermos de ELA. No pudo llegar a la cura, pero como él mismo afirmó en su web, "mi objetivo final es que la sociedad conozca que la más hermosa recompensa de la vida es el 'viaje', no la estación final".

