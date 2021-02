https://mundo.sputniknews.com/20210217/investigan-a-juan-carlos-monedero-por-el-caso-de-neurona-1107871995.html

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, citó el 15 de marzo a las 11:30 horas al cofundador de Podemos y actual director del Instituto 25 de Mayo, Juan Carlos Monedero, en calidad de investigado en el caso Neurona.El juez pone bajo sospecha un pago de 26.200 euros de la consultora mexicana a Monedero y que según sostiene, tendría una vinculación con la posterior contratación de la empresa por parte de Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Monedero, por su parte, niega cualquier ilegalidad, asegura que ha sido el pago por su trabajo como consultor y que la factura fue declarada a Hacienda.En el escrito, al que tuvo acceso EFE, no se detalla el delito ni otra circunstancia sobre la imputación, pero sí requiere a Podemos para que en un plazo de cinco días informe sobre si tenía conocimiento del aumento de sueldo de la gerente Esther del Val y del tesorero Daniel de Frutos y de otros trabajadores del partido mediante la inclusión de un complemento de coordinación en la nómina y, si en su caso, tal subida de sueldo fue aceptada por el Consejo de Coordinación, presentando copia del acta correspondiente. Varias de las líneas de investigación sobre el caso Neurona han sido archivadas y actualmente se mantiene la pesquisa sobre el contrato entre Podemos y Neurona para las elecciones de 2019 y el posible cobro de sobresueldos, no avalados por las normas internas de Podemos, de algunos de sus miembros. La providencia en la que el juez imputa a Podemos se dicta después de que la semana del 8 de febrero se levantase el secreto de una pieza de la causa que el magistrado abrió el mes de septiembre y mantuvo secreta hasta ahora, argumentando que trataba de evitar que el acceso de las partes a las investigaciones de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción no causase "interferencias" ni "manipulaciones". En el sumario de esta pieza, conocido el viernes 12 de febrero, el magistrado entiende que, de acuerdo con un informe de la Policía, Juan Carlos Monedero elaboró una factura "falsa" para justificar que recibió 26.200 euros de la consultora Neurona poco antes de que ésta firmase el contrato electoral de 2019. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEV) remitió al juzgado un informe fechado el 3 de noviembre de 2020 en el que se detalla, entre otros movimientos bancarios sobre Neurona, que Juan Carlos Monedero recibió el 25 de enero de 2020 en una de sus cuentas un abono 26.200,31 euros desde Neurona Consulting de México.Se trata de la matriz de Neurona Comunidad, la consultora que firmó con la coalición Unidas Podemos el contrato para las elecciones de abril de 2019 que investiga el juez.La transferencia fue retenida por la entidad bancaria, que solicitó una justificación, tras lo que Monedero entregó una factura sobre la que la Policía dice que hay "indicios que inducen a pensar que se trata de una factura elaborada 'ad hoc' y cuya emisión responde únicamente a una justificación a la mencionada transferencia bancaria".La Policía también pone de manifiesto la relación de Juan Carlos Monedero con César Hernández Paredes y Andrea Edlin, responsables de Neurona. Tras recibir este informe el juez dictó un auto el 16 de noviembre de 2020 en el que valoró que "tal y como expone la fuerza actuante, dicho documento fue elaborado 'ad hoc' para justificar dicho ingreso en dicha cuenta bancaria, no reuniendo los requisitos propios de una factura". En ese auto concluye que "cabe entender indiciariamente que la percepción de dicha cantidad por parte de Juan Carlos Monedero tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad -la filial española- y con la presunta contratación de ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos" para las elecciones de abril de 2019. El juez de la causa también citó a declarar para el 15 de marzo a dos testigos de la causa: Eric Alfredo Guerrero Márquez, quien supuestamente redactó el contrato entre Neurona y la coalición Unidas Podemos, y de José Miguel Almazán, representante legal de la empresa Yugen Media SL, que suscribió con Podemos un contrato de prestación de servicios en febrero de 2019.

