Inocencia de Trump "muestra debilidad de los grandes factores del poder financiero global en EEUU"

El número de la suerte13. Este fue el número de la suerte de Trump. El sábado 13 de febrero fue insuficiente el voto de 57 senadores a favor del impechment, contra los 43 que votaron en contra, toda vez que se necesitaban 67 voluntades para tumbar la carrera política del más reciente mandatario proteccionista que conoció la Casa Blanca.El resultado levantó mucha polvareda, pero sobre todo, dejó muchas ampollas entre filas demócratas, y también en los díscolos republicanos que votaron a favor del juicio político. Así, era predecible la reacción de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, quien dedicó duros 'piropos' contra quienes votaron en contra."Lo que vimos en ese Senado fue un grupo cobarde de republicanos que aparentemente no tienen opciones, porque tenían miedo de defender su trabajo, de respetar la institución en la que sirven", afirmó Pelosi, acusándoles de actuar en función de su "supervivencia política" para poder conservar el cargo, pues "tal vez no pueden conseguir otro trabajo". También se pronunció el presidente de EEUU, Joe Biden: "Mientras la votación final no llevó a una condena, la esencia de la causa no está en discusión", dijo.Y por supuesto, el damnificado tuvo algo que decir. "Es un comentario triste sobre nuestros tiempos, que un partido político en EEUU tenga un pase libre para denigrar el estado de derecho, difamar a las fuerzas del orden, animar a las multitudes, disculpar a los alborotadores y transformar la justicia en una herramienta de venganza política, perseguir, añadir a la lista negra, cancelar y reprimir a todas las personas y puntos de vista con los que no están de acuerdo", dijo al arremeter contra los demócratas.Élites financieras debilitadasEl resultado de este juicio político muestra "la fortaleza de Trump y la debilidad de los grandes factores del poder financiero global en EEUU", según Walter Formento, profesor de Geopolítica, Comunicación y Hegemonía de la Universidad de La Plata en Argentina.El analista incide en que, de este modo, queda de manifiesto por un lado que esas élites han perdido el poder que ostentaban en el país norteamericano, "y por otro lado, la vigencia de esta crisis sistémica y estructural en el poder financiero dentro de EEUU".El también director del Centro de Investigaciones de Política y Economía [CIEPE], enfatiza que este segundo impeachment contra Trump "constituye una movida de los grandes sectores del poder financiero global a través del Partido Demócrata, tratando de sacar del juego político, particularmente para la carrera política y las elecciones de dentro de cuatro años".

