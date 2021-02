https://mundo.sputniknews.com/20210217/escalada-el-deporte-que-ingresa-por-primera-vez-a-los-juegos-olimpicos-1107905084.html

Escalada: el deporte que ingresa por primera vez a los Juegos Olímpicos

Escalar es cada vez más popular en todo el mundo, tanto en gimnasios como en rocas naturales. Tal es así que este año se convertirá en un deporte olímpico en... 17.02.2021, Sputnik Mundo

La escalada es una práctica deportiva que consiste en realizar ascensos sobre paredes verticales a través de la fuerza física propia. Aunque tiene similitudes con el montañismo se diferencia, por ejemplo, en que los escaladores no pueden usar medios artificiales para ayudarse a subir mientras que los montañistas sí. Puede practicarse tanto en ambientes naturales como en gimnasios que se han vuelto populares y se dedican exclusivamente a enseñar a escalar y a desarrollar la fortaleza física. En la primera, las paredes son más grandes y se escala con cuerdas, en la segunda la cuerda está arriba y los escaladores deben subir lo más rápido posible (25 metros en menos de 10 segundos) y en la tercera las paredes son más chicas (hasta cinco metros) y no se usan cuerdas. Jaso aseguró que cualquiera puede "reaprender a escalar" al ser una práctica muy habitual entre los niños pero que se pierde con los años. Añadió que no hay un manual para aprender y que lo más importante es conocer los elementos de seguridad. "En la escalada se usan arneses, cuerdas y protecciones móviles que se van colocando en la roca a medida que vamos subiendo. En la escalada deportiva estas ya están fijadas en la pared. En caso de caer iríamos hasta la última protección que pusimos", explicó.Por último, resaltó el trabajo en equipo que existe en la escalada, a pesar de ser un deporte individual, y "el sentimiento de comunidad y de pertenencia" entre los escaladores. Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba) nos pueden escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 horas.

